Tim Wellens moet Tour verlaten door corona

Tim Wellens is niet meer van start gegaan in de zeventiende etappe van de Tour de France. De 31-jarige Limburger liep een coronabesmetting op. Dat maakte zijn team Lotto Soudal bekend.

‘Jammer genoeg moet Tim Wellens de wedstrijd verlaten’, postte Lotto Soudal op Twitter. ‘Na milde symptomen te hebben ontwikkeld vanmorgen toonde een test aan dat hij covid-19 heeft.’

Tim Wellens was bezig aan zijn vierde Tour. Hij stond in de stand op de 121ste plaats, op iets meer dan drie uur van geletruidrager Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Dinsdag werd hij in de zestiende rit nog 22ste, zijn beste uitslag in deze Tour.

Wellens is de 31ste renner die de Ronde van Frankrijk moet verlaten, de eerste van Lotto Soudal. Hij is de twaalfde renner in de Tour die moet opgeven door een positieve coronatest.