De verhouding tussen staatshoofden blijkt soms uit subtiele details. Toen Poetin tijdens zijn bezoek aan de Iraanse president Ebrahim Raisi arriveerde in de vergaderzaal om een gesprek aan te gaan met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan, liet die laatste even op zich wachten. Het duurde amper een minuut, maar het zag er toch wat ongemakkelijk uit. Enkele jaren geleden, in 2020 in Moskou, waren de rollen omgedraaid en dus wordt er gesuggereerd dat Erdogan Poetin een koekje van eigen deeg gaf.