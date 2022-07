Zeventien Amerikaanse parlementsleden opgepakt bij protest voor recht op abortus

Bij een betoging tegen het afschaffen van het recht op abortus zijn dinsdag bij het Hooggerechtshof in Washington D.C. zeker zeventien Amerikaanse parlementsleden gearresteerd. In totaal werd 35 personen opgepakt.

Minstens zeventien Amerikaanse parlementsleden werden gearresteerd bij een betoging voor abortus. Dat bevestigt de lokale politie op Twitter. De gearresteerde parlementsleden zetelen allemaal voor de Democraten in het Amerikaanse Congres. Onder de gearresteerden is Alexandria Ocasio-Cortez, een uitgesproken politica die bekendstaat om haar socialistische opvattingen, onder meer over abortus en belastingen.

In juni schrapte het Amerikaanse Hooggerechtshof het arrest Roe versus Wade, waardoor het voor staten opnieuw mogelijk is abortus strafbaar te maken. Sindsdien wordt voor het Hooggerechtsgebouw in Washington D.C. iedere dag gedemonstreerd. Het protest van de parlementsleden werd gelivestreamd, van de arrestaties zijn beelden op sociale media gezet.

Multiple members of Congress, including @AOC, being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw — Andrew Solender (@AndrewSolender) July 19, 2022

Ocasio-Cortez heeft nog niet op de politieactie gereageerd, haar eveneens aangehouden collega Ilhan Omar liet in een reactie weten: ‘Ik zal er alles aan blijven doen om alarm te slaan over de aanslag op onze reproductieve rechten.’

Carolyn Maloney, congreslid voor New York, schreef nadat ze werd opgepakt in een verklaring: ‘Ik heb het voorrecht een staat te vertegenwoordigen waar reproductieve rechten worden gerespecteerd en beschermd. Het minste wat ik kan doen, is mijn lichaam op het spel zetten voor de 33 miljoen vrouwen die het risico lopen hun rechten te verliezen’.

De demonstranten kregen drie waarschuwingen voor ze werden opgepakt. Volgens de politie belemmerden de betogers – die op een zebrapad zaten – het verkeer en was het protest daarmee illegaal. Onder de aangehouden parlementsleden was één man.