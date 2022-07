Zanger Henkie van ‘Lief klein konijntje’ overleden

De Nederlandse zanger Henk Leeuwis – beter bekend als Henkie – is dinsdag op 77-jarige leeftijd na een slepende ziekte overleden in Amsterdam. Dat meldt zijn familie.

Henk Leeuwis was veertig jaar lang rijinstructeur, maar scoorde in 2006 op 61-jarige leeftijd alsnog een gigantische zomerhit in Nederland en Vlaanderen met ‘Lief klein konijntje’. Daarna volgden nog ‘Mijn goudvis’, ‘De fiets van Piet van pa’, ‘Sjoe sjoewa’ en ‘Het grote pannenkoekenlied’.

‘Het idee voor het konijntje kreeg hij op een bruiloft waar ik was en waar enkele gasten op de melodie van ‘Glory glory hallelujah’ een kinderliedje zongen over een klein konijntje, inclusief en gebaren’, vertelt zijn zoon Marco, ook wel bekend als dj Galaga. ‘Op mijn aandringen nam hij het nummer op en de rest is geschiedenis.’

‘Op zijn 61ste kreeg mijn vader dankzij ‘Lief klein konijntje’ de erkenning die hij verdiende als artiest’, zegt Marco. ‘Het was een succesverhaal waar hij intens van heeft genoten en dat zijn leven grondig heeft veranderd. Plotseling was er die erkenning. Overal waar mijn vader kwam, zat iedereen op het puntje van zijn stoel tot aan het nummer. Elke minuut heeft hij genoten, zeker ook van de optredens, de erkenning en de enorme gastvrijheid die hij in België kreeg en heeft ervaren. Met een brede glimlach zat hij vaak uren in de wagen voor promotie, maar dat vond hij zo fijn.’

‘De laatste jaren ging het helaas minder met zijn gezondheid, waardoor hij gedwongen afscheid nam van het podium en het publiek’, vertelt de zoon van de zanger. ‘Na een lange strijd is hij gisteren overleden, in aanwezigheid van zijn geliefden. Zelfs tijdens de laatste heldere dagen van zijn leven was hij vooral erg dankbaar voor alle mooie dingen die hem zijn overkomen. ‘Lief klein konijntje’ is inmiddels een klassieker. Ik ben er zeker van dat de mensen Henkie niet zullen vergeten.’