Jakob Ingebrigtsen moet wereldtitel 1.500 meter aan Jake Wightman laten

Jakob Ingebrigtsen heeft dinsdag op het WK in Eugene (Oregon) zijn favorietenstatus op de 1.500 meter niet waar kunnen maken. In 3:29.47 moest hij de titel aan Jake Wightman laten.

Wightman leverde met 3:29.23 een beste wereldjaarprestatie. Het brons ging in 3:29.90 naar de Spanjaard Mohamed Katir.

Met ook nog de Spanjaard Mario Garcia (3:30.20) en de Brit Josh Kerr (3:30.60) was de top vijf volledig Europees. De Keniaan Timothy Cheruiyot finishte als zesde in 3:30.69, voor zijn landgenoot Abel Kipsang (3:31.20). Ruben Verheyden en Ismaël Debjani werden zaterdag in de reeksen met de 30e en de 34e tijd uitgeschakeld.

De 28-jarige Wightman verraste Ingebrigtsen met een aanval op 200 meter van de streep en hield nipt stand. Hij mocht zijn eerste grote titel vieren. Brons op het EK van 2018 was zijn beste resultaat tot nu toe.