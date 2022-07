Herman Brusselmans wordt vader

Bijzonder nieuws voor Herman Brusselmans (64). De auteur in­sinueerde in zijn column in Humo dat hij en zijn vriendin Lena (30) hun eerste kindje verwachten. ­Later bevestigde hij het nieuws aan Het Nieuwsblad.

‘Ik moet van Lena alvast zeggen dat ze niet op de foto wil met een dikke buik’, zei hij ­lachend. De schrijver vertelde dat hij echt geen loopje met de ­werkelijkheid had genomen in zijn ­laatste ­column. Daarin ­beschreef hij, ­zoals altijd rechttoe rechtaan, hoe hij bezig was aan een boek over alles wat hij ­recent met Lena had meegemaakt. ‘In het tweede hoofdstuk vertel ik over het ­bezoek aan de dokter,’ klinkt het in de column, ‘die na een onderzoek het goede nieuws bevestigde, en huilend vielen we elkaar in de ­armen, en de arts pinkte ook een traantje weg.’

Brusselmans gaf eerder toe ‘soms eens met de voeten van journalisten te rammelen’. ‘Maar we verwachten echt een kindje’, zegt hij nu. ‘Twee maanden ­geleden kregen we het nieuws te horen. Het is voor mij ook nog een beetje wennen. We weten nog niet of het een jongen of een meisje wordt, alles wat we voor­lopig hebben is een klein fotootje van het vruchtje.’

‘Als het kind geboren wordt, zal ik 65 jaar zijn’, zei Brusselmans nog. ‘Dat is een beetje ­confronterend, maar ik zie dat niet per se negatief. Lena en ik zijn nu vooral erg gelukkig. We waren niet “aan het proberen”. Het was niet voorzien, niet ­gepland. Het is gewoon gebeurd.’