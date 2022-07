Iedereen wint als een helper wint in de Tour

De tijd dringt. Nog maar vijf etappes om te vluchten, te schitteren of een middelmatige klassering op te smukken, en dat met twee folterdagen in de Pyreneeën in het vooruitzicht. Ten aanval dan maar, met de moed der wanhoop, en zonder te denken aan obstakels als de Port de Lers en de smerige Mur de Péguère.

Sommigen sukkelden per abuis mee in de kopgroep, anderen hadden er een hele nacht over gedroomd. Iemand beleefde een nachtmerrie. Op 90 km van de finish zagen wij Marc Soler kotsend voor de bezemwagen ...