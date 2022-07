Finaal akkoord met Engie over nucleaire verlenging uitgesteld tot na de zomer

Vivaldi wil eerstdaags een princiepsakkoord met Engie voorstellen over de verlenging van de jongste kerncentrales. Een finale deal komt later.

Na maandenlange discussies besliste de federale regering in maart om de twee jongste kerncentrales (Doel 4 en Tihange 3) niet – zoals gepland – te sluiten in 2025, maar tien jaar langer open te houden. Het doel was toen om de onderhandelingen met uitbater Engie/Electrabel afgerond te hebben tegen juni.

Die deadline verschoof naar het einde van het politieke jaar, deze week, maar die timing zal niet worden gehaald. De regering wil de komende dagen wel nog een princiepsakkoord met Engie voorstellen, hebben premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die namens de regering onderhandelen, aan het kernkabinet toegelicht. Dat gebeurde in de marge van de onderhandelingen over de pensioendeal. ‘Het begint wat meer te lopen’, klinkt het.

Maar een finaal akkoord zou pas in het najaar volgen. Volgens de krant De Tijdwordt voor een definitieve landing op december gemikt. Over de inhoud van zo’n principieel akkoord houdt Vivaldi de lippen stijf op elkaar, ‘om de onderhandelingspositie van België niet te ondermijnen’. Bij de onderhandelende ministers wordt het lekken van de info betreurd.

De vertraging duidt op de moeizame gesprekken en de zwakke Belgische onderhandelingspositie, in tijden van torenhoge energieprijzen. De Croo en Van der ­Straeten kregen het mandaat om te onder­handelen met voorwaarden: de Belgische overheid mag geen ­exploitant van kernenergie worden en alle kosten voor ontmanteling blijven bij Engie.

Maar in een brief eiste Engie ­vorige maand net dat de overheid mede-eigenaar wordt van Doel 4 en Tihange 3 en dat ze meebetaalt voor het bijkomende ­nucleaire afval. Een andere Belgische voorwaarde is dat de verlenging beperkt blijft tot tien jaar, maar de vraag is of Engie die relatief beperkte periode ziet zitten.

Bedoeling zou zijn dat het princiepsakkoord die contouren van de onderhandelingen alvast zou aflijnen. Oppositiepartij N-VA laakt de vertraging. ‘De regering-De Croo staat nog steeds nergens en stelt de beslissing voor de vijfde keer uit’, zegt Kamerlid Ben Wollants.