Voor het eerst hebben wetenschappers de Sato’s spitssnuitdolfijn levend gespot

De Sato’s spitssnuitdolfijn zette onderzoekers jarenlang voor een raadsel. Pas in 2019 kon een Japans team de soort analyseren op basis van overleden exemplaren. Om de soort te bevestigen, moest er echter een levend dier waargenomen worden. Dit gebeurde in de zomer van 2021, meldt nu het wetenschappelijke tijdschrift Marine Mammal Science.

Sato’s spitssnuitdolfijnen hebben wetenschappers lang kunnen ontlopen doordat ze het grootste deel van de tijd op grote diepte zwemmen om hun vijand, de orka, te ontwijken. Drie jaar geleden kon de soort beschreven worden aan de hand van karkassen. Sato’s spitssnuitdolfijnen zijn verwant aan de Baird spitssnuitdolfijn, maar zijn - met een lengte van net geen zeven meter - kleiner, donkerder, hebben een vooruitstekend voorhoofd en een spilvormig lichaam. Hun bijnaam ‘karasu’ (kraai of raaf in het Japans) danken deze dieren aan hun kleur.

Niet één, maar veertien spitssnuitdolfijnen werden gespot

In de zomer van 2021 werden liefst veertien exemplaren waargenomen in de wateren tussen Hokkaido in Japan en de Russische Koerilen. Dit was niet eenvoudig, want in tegenstelling tot andere walvisachtigen hebben Sato’s spitssnuitdolfijnen geen zichtbare ‘blaas’ door het spuitgat. Hierdoor waren hun gladde koppen moeilijk zichtbaar en waren de wetenschappers genoodzaakt goed te luisteren, want het enige dat de locatie van de dieren prijsgaf, was het geluid van hun uitademingen. Zo kon het team van experts drie groepen van vier tot vijf individuen observeren over een periode van zes dagen.

Om de waarnemingen te bevestigen, namen de wetenschappers huidstalen van één van de spitssnuitdolfijnen met behulp van een kruisboog met een drijvende pijl. Via vergelijkende genetische analyse werd bevestigd dat het gaat om de soort die in 2019 al via de karkassen werd geïdentificeerd.

Voorlopig is er nog niet veel geweten over de Sato’s spitssnuitdolfijnen. ‘Onze waarnemingen geven het eerste inzicht in het gedrag en de ecologie van Sato’s spitssnuitdolfijnen’, concludeerden de auteurs van de studie. Wel werden bijtwonden waargenomen die afkomstig zijn van haaien – meer specifiek de koekjessnijder. De witte littekens suggereren dat de spitssnuitdolfijnen ook op tropische locaties voorkomen. ‘Meer veldonderzoek is nodig om de status van de soort te bepalen en om de huidige bedreigingen te definiëren’, aldus de auteurs van de studie.