Status quo in de Tour: Pogacar bestookt Vingegaard zonder succes, Canadees Hugo Houle wint etappe

De Canadees Hugo Houle heeft de Tourrit van dinsdag gewonnen. De rit werd gekenmerkt door een lange ontsnapping. In het klassement verandert er weinig.

Hugo Houle kwam in tranen over de aankomst: tien jaar geleden verloor hij zijn broer in een verkeersongeval. De Canadees hoopte ooit een Tourrit te winnen om een eresaluut aan zijn broer te brengen. Wat dus nu is gebeurd.

Traditioneel was Wout van Aert mee in de vroege vlucht. Maar hij deed dat in dienst van de ploeg om Jonas Vingegaard, de drager van de gele trui, bij te staan indien dat nodig was. Tadej Pogacar, tweevoudig winnaar van de Tour, viel Vingegaard amper aan, op enkele prikjes na. Dat gebeurde niet alleen in beklimmingen, maar eigenaardig ook in afdalingen.

Succes hadden de pogingen vooralsnog niet. Van Aert reed dus met Vingegaard in het wiel naar de finish en pakte nog wat puntjes mee voor zijn groene trui, die eigenlijk al niet meer in gevaar is.

De rit van vandaag was slechts een aanloop naar de twee zware Pyreneeënritten van de volgende dagen. ‘Woensdag en donderdag lijken me betere dagen om aanvallen te lanceren’, zei Pogacar. ‘Dan zal er veel duidelijk worden.’ Zaterdag is er in de Tour ook nog een tijdrit, maar Pogacar wil niet alles daarop zetten om te proberen twee minuten terug te pakken op Vingegaard.