Belgisch profvoetbal bloedt, maar spelerslonen blijven stijgen

Globaal daalden de inkomsten van de 24 profclubs in ons land met liefst 22 procent, berekende consultant Deloitte op vraag van de Pro League. Omdat de voetbalwedstrijden in 1A en 1B eerst met beperkt en later zonder publiek moesten worden gespeeld, zagen de 24 Belgische profclubs de inkomsten uit ticketverkoop (-64 procent) en horeca en catering (-58 procent) ruim halveren. Ook de inkomsten uit de verkoop van spelers, traditioneel zeer belangrijk in het zakenmodel van de ‘opleidingscompetitie’ die de Pro League is, kelderden. De Belgische profclubs hielden samen nog 38 miljoen euro over aan transfers. Een seizoen eerder was dat nog 109 miljoen.

• Analyse:Iedereen in de greep van de gulzige sportgokindustrie

De stijging van de inkomsten uit tv-rechten (+20 procent) en sponsoring en reclame (+4 procent) konden dat alles volgens Deloitte slechts deels compenseren. En ook de vaststelling dat de spelersmakelaars daardoor opvallend minder commissie konden opstrijken (34 miljoen in plaats van 46,6 miljoen euro) bleek voor veel profclubs slechts een magere troost.

Spelerslonen bedragen 77 procent van het totale budget

Want de profvoetballers zelf voelden de impact van het coronavirus niet. In tegenstelling tot sommige topclubs in andere grote competities - zoals bijvoorbeeld Barcelona en Juventus - moesten zij niet fors inleveren op hun salaris. Integendeel, de loonkosten in het seizoen 20/21 stegen in de Belgische voetbalcompetitie naar liefst 77 procent van het totale budget.

De verklaring voor die loonstijging is divers. Zo kwamen er in dat voetbalseizoen twee profclubs in ons land bij waardoor er ook meer spelers een salaris kregen. Maar dat belette niet dat het gemiddeld brutojaarloon van de Belgische profvoetballer zelfs in coronatijden bleef stijgen. Een gemiddelde profvoetballer in ons land verdient bruto nu 266.000 euro (+6 procent), terwijl de topspelers bij de G5 (Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk, AA Gent en Standard) in 20/21 al gemiddeld 384.000 euro bruto verdienden.

‘Het toont nogmaals aan dat zelfs corona de ratrace in het voetbal niet kon temperen en dat is best zorgwekkend’, vindt sporteconoom Wim Lagae van de KULeuven. ‘Zowat elke profclub lijdt aan overinvesteringsgedrag. De linkerkolom om de top vier en dus Playoff-1 te halen en de rechterkolom om degradatie te vermijden. Er is dringend nood aan een salarisplafond dat nog strenger is dan de Uefa via Financial Fair Play nu al heeft afgesproken.’

Naar forse puntenaftrek?

Volgens de berekeningen van Deloitte hebben vandaag liefst 15 van de 24 profclubs in België een negatief eigen vermogen. Het is dan ook geen wonder dat de nieuwe voorzitter van de Pro League, Lorin Parys, de komende vijf jaar de financiële teugels stevig wil aantrekken. Bovenop de nieuwe Uefa-verplichting om alle voetbalgerelateerde uitgaven (loon + makelaarskosten + transferuitgaven) geleidelijk te beperken tot 70 procent van de totale inkomsten, wil kersverse voorzitter van de Pro League alle Belgische clubs verplichten om binnen 5 jaar ook een positief eigen vermogen te hebben (DS 16 juli).

Om alle clubs de kans te geven zich aan te passen, wordt deze maatregel slechts geleidelijk ingevoerd. ‘Elk jaar moeten de clubs minstens 20 procent in de goede richting evolueren’, legt Parys uit. ‘Clubs die zich daar niet aan houden riskeren een sportieve sanctie die kan oplopen tot een aftrek van maximaal 9 punten aan de start van elke nieuw seizoen.’

Al 50 miljoen extra RSZ-bijdragen

In een poging punten te scoren bij de politiek - waar de MR voorlopig alle bijkomende fiscale hervormingsplannen van het kabinet van Vincent Van Peteghem (CD&V) blokkeert - benadrukte Parys verder dat de Belgische profclubs ondanks de pandemie zijn blijven investeren in hun maatschappelijke rol. Enerzijds door jobs te creëren - er werken nu al 4.500 mensen in de voetbalsector - anderzijds door meer geld uit te trekken voor jeugdopleiding, vrouwenvoetbal en sociale en duurzame initiatieven.

Parys is naar eigen zeggen ‘altijd bereid te praten met de politiek’ over verdere fiscale inspanningen, maar dan ‘in een breed perspectief’. Hij benadrukte daarbij nogmaals dat de opbrengst van de eerder afgesproken beperking van de RSZ-korting voor de veelverdieners (DS 12 oktober) - die volgens Parys voor alle sporten samen de schatkist 43 miljoen euro moest opbrengen - nu al veel hoger ligt dan gevraagd. ‘Wij schatten nu al dat die RSZ-maatregel vanuit het profvoetbal alleen al 50 miljoen euro gaat opbrengen.’