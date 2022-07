Alle hoop op jonggepensioneerden en jobstudenten in de zorg: ‘Al is het maar voor een paar uurkes’

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) klopte de voorbije dagen stevig op tafel om de noodmaatregelen voor de zorg zo snel mogelijk goed te keuren. De urgentie is dan ook groot. Door het personeelstekort staan er al zalen en vleugels leeg in de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. In sommige ziekenhuizen wordt de zorg opnieuw uitgesteld. En dan zet iedereen zich nog schrap voor een nieuwe coronagolf in het najaar.

‘De nood is hoog in de zorgsector’, benadrukte Vandenbroucke op de persconferentie vanmorgen. ‘Dit plan moet ervoor zorgen dat we massaal mensen kunnen mobiliseren om de komende weken en maanden mee te helpen in de zorg.’

• Corona blijft de zorg belasten

Gepensioneerden, studenten, werklozen

Echt alle mogelijke extra handen in de zorg zijn welkom. De regering kijkt daarbij in de eerste plaats naar (jong-)gepensioneerden. Zij zullen naast hun pensioen straks onbeperkt kunnen bijverdienen als ze aan de slag gaan in de zorg. Ze moeten daarbij wel over de nodige diploma’s beschikken. De regering voorziet in een fiscaal voordeliger belastingregime. ‘En we maken het ook mogelijk dat ze voor heel kleine jobs bijspringen. Zelfs al is het maar voor enkele uurkes’, benadrukt Vandenbroucke.

Ook voor studenten en vrijwilligers wordt het mogelijk om meer uren mee te draaien in de zorg en dus ook meer te verdienen. En de regering hoopt ook langdurige werklozen in te zetten in de zorg. Zij kunnen straks een vierde van hun werkloosheidsuitkering behouden als ze aan de slag gaan in de zorg. ‘We hopen dat het hun zin geeft om daar te blijven werken, met natuurlijk de nodige extra opleidingen’, zegt Vandenbroucke.

Tegelijk zwaait de regering ook met extra miljoeneninvesteringen voor opleidingen voor zijinstromers in de zorg en voor technologie die het administratieve werk van verpleegkundigen wat moet overnemen.

‘Alle beetjes helpen’

Het zijn allemaal maatregelen op korte termijn die voorlopig maar van kracht zijn tot het einde van het jaar, al kunnen ze gemakkelijk nog een half jaar verlengd worden. Maar zal het ook wat zoden aan de dijk brengen? ‘Alle kleine beetjes helpen’, reageert Margot Cloet van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro. ‘Dit zal de grote tekorten niet aanpakken, maar het is wel een belangrijke stap voorwaarts. Op langere termijn gaan we moeten nadenken over onze prioriteiten in de zorg, maar we moeten nu roeien met de riemen die we hebben.’

• Opinie: Van Rock Werchter naar het woonzorgcentrum

Volgens Cloet bestaat er vooral bij de jonggepensioneerden wel animo om opnieuw aan de slag te gaan in de zorg. ‘Zij werden daar nu eigenlijk nog voor gepenaliseerd in hun pensioen, maar dat is aangepast. We hebben die mensen met kennis en ervaring nodig.’

‘Geen flexi-jobs is een gemiste kans’

Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo), vindt het plan ‘niet verregaand genoeg’. ‘Dat het nog altijd niet mogelijk is om flexi-jobs in de zorgsector in te zetten, is toch wel een grote gemiste kans’, zegt Staes. Dat voorstel lag te gevoelig voor de Vivaldi-regering. ‘Maar waarom geldt dat flexibel werken nu alleen voor gepensioneerden en niet voor anderen? Ook in de horeca kan het al langer, maar in de zorg dus niet.’