‘Het gaat niet om de uitputting, wel om een poëtisch beeld’

Het is maandag, even over 10 ‘s ochtends. Mikes Poppe heeft zijn ketens vast gegord en is aan zijn performance op Kunstenfestival Watou begonnen. In het zwart gekleed, met een breedgerande hoed op het hoofd, trekt hij een replica van Michelangelo’s De stervende slaaf door een weide. De linkerhiel van de sculptuur trekt als een ploeg een groef in de grond. En de boer hij ploegde voort, heet het werk, naar het gedicht Ballade van een boer van J.W.F. Werumeus Buning uit 1935. Ook Poppe ploegt door, oneindig, zo suggereert de achtvorm die hij loopt.

De inspanning kost zichtbaar moeite. Door twee witte luidsprekers kun je ook de hijgende, hortende ademhaling van de kunstenaar nog horen. Intussen kruipt het kwik genadeloos over de 25 graden heen. Straks zal het met gemak de 30 overschrijden. Mikes Poppe houdt even halt voor een slok water. Hij neemt tijd, want die heeft hij. Vervolgens schikt hij de ketens over zijn schouders en gaat door. Traag, ademend.

Het is een verontrustend zicht, zeker met dit weer. Elk normaal mens wil nu vooral bewegen als een slang op een hete steen: niet. En daar zwoegt Poppe. Het festival voelde zich er ook niet heel gemakkelijk bij. Daarom ging zondagavond het hitteplan in: wanneer de temperaturen boven de 30 graden stijgen, mag de performance maar twee uur duren. Het was niet zijn keuze, maar de kunstenaar heeft er vrede mee. ‘Mijn performance gaat uiteindelijk niet over uithouding en uitputting. Maar hoe warmer het wordt, hoe minder de bezoekers de andere betekenislagen nog zien. En daar draait het tenslotte om.’

Tijd nemen

‘Hoe gek moet je zijn om jezelf zoiets aan te doen?’ is de eerste gedachte die onherroepelijk in je opkomt wanneer je Mikes Poppe bezig ziet. Je voelt de zon branden op je huid en probeert jezelf wat koelte toe te wuiven. Wanneer je het op dat moment voor bekeken houdt, mis je veel van wat de performance je kan vertellen.

‘Je moet tijd willen nemen om ernaar te kijken’, zegt Mikes Poppe. ‘Ik ben hier in Watou een kunstwerk als een ander.’ Alleen gebruikt hij het landschap als canvas en zijn lichaam om dat landschap te activeren. En dus neem ik zelf een extra slok water en geef ik het tijd.

Het gewicht van het verleden

De basis van de performance ligt in de streek. Watou, West-Vlaanderen, het plattelandslandschap en het leven dat daarbij hoort. Mikes Poppe logeert gedurende het festival in een huisje bij ‘zijn’ veld. Dat geeft hem een gevoel van verbondenheid, met het veld en zijn eigen werk, maar ook met de gemeenschap rondom: ‘s ochtends wordt hij wakker met de geluiden van landbouwmachines die eveneens aan de dag beginnen.

Op verkenning in de streek besefte Poppe dat de beeldenstorm in augustus 1566 in de Westhoek is begonnen. Hij dacht aan de clandestiene hagenpreken die toen precies in dit soort landschappen, buiten de dorps- en stadscentra, plaatsvonden. ‘De beeldenstorm is een belangrijke inspiratiebron voor me, ook al zullen de meeste bezoekers die er niet zomaar in lezen.’ Dat hoeft ook niet. Poppe wil met zijn werk geen standpunten innemen of antwoorden geven. Hij wil dat je kijkt en vol vragen naar huis gaat, of met antwoorden die je zelf hebt gevonden.

Titues Simoens

Hoewel hij tijdens de performance geen contact heeft met de omstanders, hoort hij daarom wél graag reacties op wat hij doet. En die zijn er te over. Een groepje bezoekers komt gierend het veld op. Ze hebben zich met een dikke laag zonnemelk ingesmeerd en lachen om de witte maskers op elkaars gezichten. Zodra ze Poppe zien slepen, vallen ze stil. ‘Volgens mij gaat het om de West-Vlaamse mentaliteit van hard werken en volhouden’, fluistert iemand. ‘Of om het werk dat nooit eens stopt.’

‘Wat zou hij eten?’ vraagt een volgende praktisch. Sommigen leggen de link met Poppes maquettes, sculpturen en tekeningen die hij in het festivalcentrum toont, en die deel uitmaakten van het onderzoek bij de performance. Er zijn zelfs al tranen gelaten door bezoekers die een pijnlijk aspect van hun eigen leven in de performance herkenden: ‘Zo voelt het als je het gewicht van het verleden achter je aan sleept.’

Poëzie in het landschap

‘Tijdens het lopen, valt elke gedachte weg’, vertelt Mikes Poppe. ‘Het gaat enkel om de beweging, de ene voet voor de andere. Natuurlijk is het soms warm en zwaar. Maar ik bekijk de dingen dag per dag, uur per uur. De tijd wordt fluïde, een agenda speelt hier geen rol. Andere mensen gaan op retraite in een klooster om die rust te vinden.’ Sommige bezoekers vinden ze hier eveneens, door te zitten kijken naar dat levende, bewegende, zwaar ademende kunstwerk.

‘En uiteraard zorg ik goed voor mezelf’, besluit de kunstenaar. ‘Ik heb vooraf getraind en dat werpt vruchten af. Ik drink, eet, krijg begeleiding van een kinesist. Ik luister goed naar mijn lichaam. Stel dat het een dag écht niet lukt, dan kan ik altijd op mijn beeld gaan zitten, dan werkt het ook. Zoals ik al zei: het gaat me helemaal niet om de uitputting, wel om een poëtisch beeld, om het kunstwerk en wat jij erin ziet.’

Mikes Poppe, En de boer hij ploegde voort. Nog tot 4 september, woensdag tot maandag, van 10 tot 18 uur, Kunstenfestival Watou