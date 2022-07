5.000 dagen werken voor minimumpensioen

België telt 2,2 miljoen gepensioneerden en zowat een derde (840.000) van hen ontvangt een minimumpensioen. In het begin van deze legislatuur trok de regering twee miljard extra uit om dat minimum op te tillen tot 1.500 euro netto. Volgens de laatste berekeningen (rekening houdend met de indexering en welvaartsaanpassing) tikt dat in januari 2024 zelfs aan tot 1.628 euro netto.

Het regeerakkoord legde een bepaalde drempel op naar dat minimumpensioen. De onderhandelaars raakten er bij de formatie niet uit, dus moest de regering het oplossen. Een minimumcarrière van 30 jaar blijft het uitgangspunt, de manier waarop die jaren moeten worden ingevuld, was het voorwerp van discussie.

Alleen voor wie jonger is dan 53

Het akkoord vertrekt van 5.000 gewerkte dagen. Een werkjaar telt 250 dagen en bijgevolg gaat het om 20 gewerkte jaren. Die toegangsvoorwaarde ligt lager voor wie deeltijds heeft gewerkt, op 3.120 dagen. Het systeem van gelijkgestelde periodes vervalt niet. Dat betekent dat werkloosheid, tijdskrediet, invaliditeit en ziekte nog steeds als ‘gewerkte periodes’ worden beschouwd. Maar het minimum van 5.000 dagen moet worden gehaald, alleen langdurige ziekte en invaliditeit (meer dan vijf jaar arbeidsongeschikt), palliatief verlof en moederschapsverlof beschermen tegen uitsluiting.

De maatregel wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij de nieuwe regeling alleen geldt voor wie jonger is dan 53 jaar op 1 januari 2024, het moment waarop de regeling van kracht wordt. Er verandert niets voor wie ouder is dan 60 jaar, daartussen varieert het aantal noodzakelijk gewerkte dagen naargelang de leeftijd. De geleidelijke invoering moet de betrokkenen toelaten om iets aan de eigen situatie te doen.

Voor alle duidelijkheid: het minimumpensioen van 1.628 euro (begin 2024) geldt alleen voor een carrière van 45 jaar. Het impliceert dat iemand met een carrière van 30 jaar slechts 1.085 euro krijgt.

Dertiende maand

Wie langer werkt, betaalt langer bijdragen en stelt zijn pensioen uit. Voor de overheid betekent dat een win-winsituatie. De regering voert daarom een pensioenbonus in voor wie niet vervroegd met pensioen gaat. De hoogte van het bedrag moet het Planbureau uitrekenen, maar varieert tussen de 30 en 40 euro netto per maand per extra gewerkt jaar. In totaal kan een bonus gedurende drie jaar worden opgebouwd, van 90 tot 120 euro netto per maand. Premier Alexander De Croo (Open VLD) sprak over een ‘dertiende maand’. Het bedrag is voor iedereen gelijk, het betekent dat mensen met een laag pensioen er relatief gezien het grootste voordeel bij hebben.

Wie voor 2001 deeltijds heeft gewerkt, zal wat meer pensioen krijgen. Dat jaar werd het tijdskrediet ingevoerd, wat telt als gelijkgestelde periode. Deze maatregel komt vooral vrouwen ten goede. Zij gingen meer dan mannen deeltijds werken om voor het gezin te zorgen.

Dat het minimum aan gewerkte dagen voor deeltijds werkenden wordt beperkt, komt eveneens vooral vrouwen ten goede. Zij verrichten 80 procent van het deeltijdse werk.

Is dat alles?

Toch wel. Ministers putten zich uit door te zeggen dat de huidige hervorming geen eindpunt is. Het klopt dat de sociale partners (vakbonden en werkgevers) flink wat huiswerk hebben gekregen. De regering verwacht eind dit jaar een rapport over de voorwaarden om na een carrière van 42 jaar op zestig jaar met pensioen te kunnen gaan, over de gezinsdimensie van het pensioen (bijvoorbeeld gelijkschakeling voor wettelijk samenwonenden) en de veralgemening van de tweede pensioenpijler. Bovendien moeten ze een globale studie maken over de financiële en sociale houdbaarheid van het systeem. Maar minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) benadrukte dat het om erg complexe uitdagingen gaat. Zo sloot niet uit dat er nog enkele kleinere aanpassingen kwamen.