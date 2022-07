Podcast | Pensioenakkoord toont niet dat onze regering nog tot grootse dingen in staat is

Het is de federale regering dan toch gelukt om voor de nationale feestdag een pensioenakkoord te sluiten. Het akkoord kwam erg moeizaam tot stand, zorgde voor harde woorden binnen de regering en is uiteindelijk niet eens zo’n grote hervorming. Wat zegt dit over de regering-De Croo en over de andere werven die de Wetstraat nog wil aanpakken?





Ook binnen de meerderheid zijn er veel kritische stemmen te horen over dit pensioenakkoord. Het gaat van ‘ik ben ontgoocheld’ (Vooruit-voorzitter Rousseau) tot ‘dit gaat niet ver genoeg’ (MR-voorzitter Bouchez). Kortom dit akkoord zet een klein stapje terwijl ons land een veel grotere pensioenhervorming nodig heeft.

