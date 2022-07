Medewerkers Blaarmeersen in het ziekenhuis na uit de hand gelopen ruzie

Maandagnamiddag was het hek van de dam in recreatiedomein de Blaarmeersen. Een ruzie in de rij naar de glijbaan mondde uit in een vechtpartij. Twee medewerkers deelden in de klappen, beiden moesten naar het ziekenhuis.

De sfeer was er al enkele dagen broeierig, maar maandag in de late namiddag kwam het in de Blaarmeersen in Gent tot een grote vechtpartij. De ruzie ontstond in de rij naar de glijbaan midden in het zwemgebied. Een bezoeker probeerde voor te steken, toen die terecht werd gewezen ‘was het hek van de dam,’ aldus een van de aanwezige redders, die verder anoniem wenst te blijven.

Twee medewerkers werden aangevallen door mensen in de rij. Het gaat om technisch personeel, niet om redders, zoals in verschillende media staat geschreven. Een van hen moest onmiddellijk worden afgevoerd naar het ziekenhuis, hij kon na verzorging het ziekenhuis weer verlaten. Een tweede medewerker is later die avond alsnog naar de spoed moeten gaan met een gekloven lip en buil.

• Als de temperaturen stijgen, verhitten de gemoederen

Na de vechtpartij werden twee vermoedelijke daders gearresteerd. Het gaat om twee minderjarige Brusselaars. Na verhoor werden zij dinsdag weer vrijgelaten. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend om de identiteit van de andere daders te achterhalen. Volgens getuigen, die verder anoniem willen blijven, was de politie al aanwezig in het terrein, vanwege een incident in de toiletten. Een meisje was daar het slachtoffer van een ongewenste aanraking.

Van open domein naar beveiligde plek

De Gentse zwemvijver kende de laatste jaren een explosie van populariteit bij Brusselaars. De Blaarmeersen is, naast De Nekker in Mechelen, een van de weinige zwemplaatsen die bereikbaar is met het openbaar vervoer. De grootstad zelf heeft geen eigen zwemvijver of groot openluchtzwembad. Een probleem dat zich ver buiten de stadsgrenzen laat voelen. Wanneer de temperaturen klimmen, zien Brusselaars geen andere mogelijkheid dan verkoeling buiten de stad te zoeken.

• Waar moeten Brusselse jongeren dan wél zwemmen?

De afgelopen jaren ging de Blaarmeersen van een open domein waar iedereen kon komen en gaan naar een met hekken omringde zwemzone met identiteitscontroles aan de ingang. Een constante aanwezigheid van securitypersoneel, sfeerbeheerders en politie tekenen er de zwemervaring. Begin juli legde burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) het eerste plaatsverbod op aan een bezoeker die het meermaals te bont had gemaakt. Hij mag een maand lang het terrein niet op.

De grenzen van repressie

‘Het is niet simpel om te zien wat we nog meer kunnen doen,’ vertelt Catherine Meyvaert van Farys, de beheerder van de Blaarmeersen. Deze namiddag nog staat een overleg gepland om bijkomende veiligheidsmaatregelen te onderzoeken. Dat zal niet makkelijk zijn, want de huidige regels stoten nu al op kritiek bij bezoekers.

Een oplossing zou een zwarte lijst voor bezoekers van recreatiedomeinen zijn, naar analogie van het algemeen stadiumverbod voor voetbalhooligans. Recreatiedomeinen zouden dan informatie kunnen centraliseren over mensen waarbij een lokaal plaatsverbod wordt opgelegd. Het idee wordt echt fel bekritiseerd door juristen en jongerenorganisaties. Een verweer is slechts beperkt mogelijk, en zou kunnen leiden tot mensen aan wie preventief de toegang tot een zwemplek wordt ontzegd, omdat ze in het verleden ergens anders een plaatsverbod opgelegd kregen.