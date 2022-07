Tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam is nu ook tweevoudig wereldkampioene zevenkamp. Het vergde lef, want het was erop of eronder in een razende spannende alles-of-nietspoging op de laatste van zeven disciplines, de achthonderd meter. ‘Ik zit nog vol adrenaline.’

En of Nafi Thiam blij is. ‘Ik zit nog vol adrenaline’, zegt ze vlak na de medailleceremonie. ‘Ik ben supercontent. Het was superintens, superstresserend.’ Anderhalve seconde, of eigenlijk 1”37 seconde ...