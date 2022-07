Nu Europa getroffen wordt door een energiecrisis en Electricité de France gebukt gaat onder schulden, lijkt het Parijs beter om de touwtjes weer zelf in handen te hebben. En zo kan het ineens zijn nucleaire ambities waarmaken.

De Franse staat is nu al voor 84 procent eigenaar van EDF, dat via dochterbedrijf Luminus ook actief is in België. Voor de overige 16 procent biedt de regering nu 12 euro per aandeel. Dat maakte het ministerie ...