Zware duinbrand in De Haan onder controle: rookpluim van kilometers ver te zien, vijf wagens uitgebrand

Er woedt momenteel een zware duinbrand in De Haan Vosseslag. De rookpluim is van kilometers ver te zien en vijf wagens zijn uitgebrand. De brandweer heeft de brand in de duinen onder controle.

De brand ontstond kort voor 13 uur in een aantal hectare duinen tussen de Koninklijke Baan. De oorzaak is wellicht een auto die door de hitte vuur vatte, dat vervolgens oversloeg op andere geparkeerde wagens en naar de duinen. De brandweer is in groten getale aanwezig. Er worden ook twee politiehelikopters ingezet om mee te helpen blussen. Vijf wagens zijn volledig uitgebrand door de vlammen en zes andere auto’s raakten beschadigd. Een aantal wagens werd ook preventief getakeld uit vrees voor overslaand vuur.

‘Enkele mensen op het strand werden door de rook bevangen en uit voorzorg weggevoerd naar het ziekenhuis, maar ze zijn in orde’, aldus Rudi Catrysse, waarnemend burgemeester in De Haan.

‘Auto is verloren’

De wagen van Peter Sadlowski en zijn gezin raakte zwaar beschadigd. ‘We lagen pas een uurtje op het strand, toen we plots een brandgeur hadden geroken, zijn we gaan kijken. En we zagen vuur net naast onze wagen’, aldus Peter. ‘Hij is verloren, maar gelukkig zijn hier geen mensenlevens verloren gegaan. Dat is veel belangrijker dan metaal.’ Peter blijft normaal tot zaterdag in België, maar moet nu aan een andere wagen raken. ‘Ik ben verzekerd, dus dat lukt wel. Maar we moeten hier nog wachten tot we een keer bij onze auto mogen.’

Onder controle

De vrees was groot dat de brand zich door de grote hitte en droogte verder zou uitbreiden, maar de brandweer heeft het vuur rond 14 uur onder controle. Er wordt wel nog nageblust, wat vermoedelijk nog een hele tijd zal duren. Vermoedelijk kan zo vermeden worden dat het vuur zich nog verder uitbreidt.

Het vuur woedde ook in de duinen tussen De Haan en Bredene, waar de schade aan het natuurgebied al zwaar zou zijn.