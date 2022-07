Overvallers juwelier gevat nadat ze spookrijdend ongeval veroorzaakten op E40

Dinsdagmorgen schrok de rustige buurt rond Stasegem dorp plots op door een overval. Gemaskerde mannen overvielen juwelier Hoste en vluchtten nadien weg. Er werden twee verdachten opgepakt ter hoogte van Sint-Denijs Westrem.

De overval gebeurde dinsdagmorgen tussen 9 en 10 uur bij juwelier Hoste in Stasegemdorp. Een aantal gemaskerde mannen kwamen de zaak binnen en overvielen de juwelier. ‘Enkele getuigen konden de politie alarmeren’, klinkt het bij het parket. ‘Zij zetten meteen de achtervolging in op het voertuig met een Nederlandse nummerplaat.’

Na een lange achtervolging op de E17 richting Gent waarbij er ook in tegengestelde richting werd gereden, veroorzaakte de wagen ter hoogte van Sint-Denijs Westrem op de E40 een ongeval. Er raakten drie andere wagens bij betrokken. Een vierde voertuig moest zeer hard in de remmen, de bestuurster van dat voertuig werd naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon één persoon in de wagen arresteren, na een zoekactie werd ook een tweede opgepakt. In het voertuig werd een zak met juwelen aangetroffen. Het parket kan nog niet bevestigen of het om een gewapende overval gaat. Het onderzoek loopt. Juwelier Hoste wenste niet te reageren op de feiten.