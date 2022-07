Tweejarige peuter verdrinkt in vijver van buren

In de Tulpinstraat in Kiewit is dinsdagvoormiddag een noodlottig ongeval met een peuter gebeurd. Een jongetje van bijna twee jaar ontsnapte even aan de aandacht van zijn mama en liep het huis uit. Het kindje tuimelde bij de buren in de vijver. Politiemensen van LRH probeerden het slachtoffertje nog te reanimeren.

Rond 10 uur werd groot alarm geslagen in de straat. De peuter was even aan de aandacht van de mama ontsnapt en naar buiten gelopen. Het ging allemaal erg snel, ook de hulpverlening kwam razendsnel op gang. De cel Vermiste Personen werd opgeroepen en politieploegen van Limburg Regio Hoofdstad snelden naar de Tulpinstraat voor een zoekactie in de buurt.

De politie trof uiteindelijk het jongetje aan in de vijver bij de buren. De reanimatie werd gestart en het kindje werd nog met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de peuter. De moeder verkeert in shock en wordt opgevangen en begeleid.

Het parket Limburg is ingelicht. ‘Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een zeer spijtig ongeval’, zegt parketmagistraat Pieter Strauven. ‘Een wetsgeneesheer is aangesteld om de omstandigheden van het overlijden vast te stellen. Dit is een standaardprocedure.’