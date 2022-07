Regering klopt pakket noodmaatregelen af om personeelstekort in de zorg te verhelpen

De federale regering is het eens geraakt over een pakket noodmaatregelen om het personeelstekort in de zorgsector te verhelpen. Het gaat onder meer om een regime waardoor werklozen die in de zorg aan de slag gaan een deel van hun uitkering kunnen behouden.

De zorgsector staat onder meer door het coronavirus al lang onder zware druk. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) blijft dat allicht nog even zo, en drongen noodmaatregelen zich op.

De regering heeft onder meer beslist een aantal maatregelen die sinds corona van kracht waren, te verlengen. Zo kunnen gepensioneerden onbeperkt bijverdienen in de zorg, zowel in de federale sectoren als in de zorgvoorzieningen die onder de deelstaten vallen. Dat stelsel blijft overigens ook van toepassing op het onderwijs, zei Vandenbroucke dinsdag op een persconferentie.

Voor de zorg komt daar nog een gunstig belastingregime bij. Ook de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en studentenarbeid in de sector worden uitgebreid.

Daarnaast kan wie minstens drie maanden werkloos is aan de slag gaan in de zorg met het behoud van een kwart van de uitkering, voor maximaal drie maanden. Volgens Vandenbroucke is het de bedoeling dat mensen binnen de sector een opleiding kunnen volgen en zo in de zorg aan de slag blijven.

Tot slot maakt de regering eenmalig extra budgetten vrij. Het gaat om 21 miljoen euro voor ziekenhuizen die investeren in systemen die een aantal eerder administratieve taken van verpleegkundigen kunnen overnemen. Voor elke euro die het ziekenhuis op tafel legt, komt er een euro overheidsgeld bij.

Via het zorgpersoneelsfonds komt er nog eens 20 miljoen euro specifiek voor de federale sectoren, zoals de ziekenhuizen. Tot slot wordt het opleidingsprogramma ‘Kies voor de zorg’ gespijsd met 24 miljoen euro omdat de huidige budgetten volgens Vandenbroucke niet volstaan voor het aantal geïnteresseerden.