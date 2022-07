Verschillende vliegtuigen in Londen bleven maandag aan de grond doordat het tarmac op de vliegbanen smolt door de hitte. Inmiddels werden alle vertrekvluchten weer hernomen. Maar het is nog te zien of er dinsdag niet weer problemen optreden: maandag was het 37 graden in Londen en dinsdag komt daar nog een graad bij.