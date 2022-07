Zelfs binnen meerderheid geen volle steun voor pensioenakkoord

De pensioenhervorming van Vivaldi is een feit, maar de reacties vanuit de politiek zijn vrij negatief. Vanuit de oppositie klinkt de kritiek vernietigend, maar ook de meeste regeringspartijen zijn niet laaiend enthousiast.

Het pensioenakkoord van de federale regering is volgens de meeste coalitiepartners geen grote hervorming. Dat zegt alvast Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit. ‘Mijn generatie maakt zich zorgen om hun pensioen later. Om dat veilig te stellen, moeten we echt durven hervormen. Zowel fiscaal als op pensioenen. En dat is niet het geval. Ik ben ontgoocheld.’

De regering voert de pensioenbonus opnieuw in, daarover is Rousseau wel enthousiast. ‘Nadat de vorige rechtse regering dat afschafte komt er weer beterschap voor vrouwen die gezin en werk combineerden. Dit akkoord is een verbetering voor meer loon naar werk.’ Toch verdienen de werkende mensen volgens Rousseau beter. ‘Met Vooruit zullen we blijven strijden voor een grote hervorming. Een hervorming die niet meer kijkt naar een pensioenleeftijd, maar wel naar de jaren op de teller. Vooruit wil dat mensen die op hun 18 beginnen werken op hun 60 kunnen stoppen. Maar dat mensen ook effectief gewerkt hebben als ze vroeger op pensioen willen.’

Ook bij MR-voorzitter Georges Louis Bouchez is de ontgoocheling kristalhelder. Volgens hem gaat de pensioenhervorming niet ver genoeg, maar het is wel ‘een belangrijke stap in de goede richting’. Met dat laatste verwijst hij naar de 20 jaar effectief werken om toegang te krijgen tot het minimumpensioen.

Deze pensioenhervorming gaat zeker niet ver genoeg als we de financiering van ons systeem willen waarborgen, maar het is een belangrijke stap in de goede richting met een betere beloning voor geleverde inspanningen: 20 jaar effectief werken voor het minimumpensioen! #begov ???? — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) July 18, 2022

Ook Sammy Mahdi, voorzitter van CD&V, is dit akkoord geen grote pensioenhervorming. Volgens hem is de weg alvast nog ‘lang’.

Grote pensioenhervorming blijft uit, heel wat absurde voorstellen die werk allesbehalve valoriseren gelukkig ook.



Wanneer je dagen en nachten nodig hebt om sommigen te overtuigen dat 20j werken een absolute minimumvoorwaarden is, weet je genoeg.



Eerste stap, de weg is nog lang. — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) July 19, 2022

Groen en Lalieux wel tevreden

‘Dit akkoord is niet het eindpunt van de pensioenhervorming, maar een redelijke eerste stap.’ Zo omschrijft covoorzitter Jeremie Vaneeckhout van regeringspartij Groen dinsdagochtend het pensioenakkoord dat de federale regering maandagnacht heeft bereikt. Hij toont zich net als Rousseau tevreden dat de pensioenrechten van vrouwen verbeterd worden. ‘Onder de vorige regering was er geen sprake van een hervorming met een sociale stempel. Nu zetten we wel stappen. Dit akkoord houdt rekening met mensen die een deeltijdse job hadden en gunt zo ook veel vrouwen een leefbaar minimumpensioen.’

Volgens Vaneeckhout dreigden vooral vrouwen het gelag te betalen indien de toegang tot het minimumpensioen fors beperkt zou worden. Voor Groen moesten periodes als moederschapsrust, borstvoedingsverlof en palliatief verlof meetellen voor de opbouw van pensioenrechten. ‘Dankzij (vicepremier, n.v.d.r.) Petra De Sutter leidt de deal van vannacht niet tot een vrouwelijk pensioenkerkhof en daar ben ik blij om’, aldus de covoorzitter, die in een volgende fase van de pensioenhervorming ook het voorstel van de pensioensplit verder wil laten onderzoeken.

Minister Lalieux toonde zich opgetogen dat het bereikte akkoord de ‘rode lijnen’ van de partij respecteerde. ‘Na de verhoging van het minimumpensioen, dat in 2024 netto 1.630 euro zal bedragen, wordt de pensioenhervorming aangevuld met twee positieve maatregelen, een voordelige pensioenbonus en een herwaardering van de deeltijdarbeid voor de berekening van het minimumpensioen. Dit zal de koopkracht van werknemers en vrouwen doen stijgen’, aldus Lalieux.

N-VA en Vlaams Belang verenigd in kritiek

Oppositiepartij N-VA is niet onder de indruk van het pensioenakkoord van de federale regering. ‘De regering-De Croo besliste vannacht om geen pensioenhervorming door te voeren, maar een symbolisch non-akkoord’, zo reageert Kamerfractieleider Peter De Roover dinsdagochtend.

‘Wat onze toekomstige generaties nodig hebben, is een robuust toekomstplan. Wat ze krijgen is een kibbelende regering die na weken marathonvergaderen het woord ‘akkoord’ aflevert. De vergrijzingsfactuur zal een loodzware hypotheek leggen op ons beleid van morgen, maar de Vivaldi-regering blijkt onmachtig dat fundamentele probleem aan te pakken’, concludeert De Roover.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat akkoord met De Roover. Volgens hem zijn de minimumvoorwaarden voor het pensioen te breed: ‘Dit is geen akkoord. Dit is gewoon De Croo die plat op de buik gaat voor de Waalse socialisten.’