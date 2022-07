Na lang armworstelen heeft de federale regering eindelijk een deal over de pensioenen bereikt. De Franstalige socialisten lagen lang dwars over de toegang tot het minimumpensioen, maar bereikten uiteindelijk een akkoord. Ook de pensioenbonus voor wie langer wil doorwerken wordt opnieuw ingevoerd.

Na een lang onderhandelingsweekend trokken de ministers van het kernkabinet en minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) zich maandagavond op gang voor de zoveelste ultieme onderhandelingsronde over de pensioenen. Er werd al even een akkoord verwacht, maar vannacht was er dan toch witte rook.

Het belangrijkste struikelblok om tot een akkoord te komen was de toegang tot de minimumpensioenen. Bij de vorming van de Vivaldi-regering werd afgesproken dat die worden opgetrokken naar 1.500 euro netto, een trofee (en verkiezingsbelofte) waar de PS van meet af aan mee kon uitpakken. Maar die dreigde glans te verliezen als de toegang daartoe te hard beperkt zou worden. De Franstalige socialisten wilden een brede toegang tot het minimumpensioen vanaf 10 jaar effectief gewerkt. Dat voorstel sneuvelde door de coalitiepartners. Volgens het akkoord moet je effectief 20 jaar minimum 4/5e gewerkt hebben om recht te hebben op het minimumpensioen, wat neerkomt op 250 werkdagen per jaar.

Die regel geldt voor iedereen van 53 jaar en jonger. Voor mensen ouder dan 53 komt er een overgangsregime. Voor iemand van 54 jaar gaat het bijvoorbeeld om 17 gewerkte jaren, bij een 55-jarige zakt dat naar 14 jaar enzovoort. Vanaf 61 jaar valt de voorwaarde helemaal weg en krijgt men automatisch toegang tot het minimumpensioen.

500 euro extra en meer gendergelijkheid

Ook de herinvoering van de pensioenbonus voor wie langer werkt is beklonken. Het Planbureau zal nog doorrekenen wat de optimale formule is, maar er is een vork van 2 à 3 euro bruto afgesproken per gewerkte dag. Netto zou dat overeenkomen met 300 tot 500 euro bijkomend pensioen per gewerkt jaar extra.

De federale regering raakte het ook eens over een gendermaatregel die vooral de pensioenen van vrouwen een boost moet geven. De maatregel geldt voor wie deeltijds werkte vóór 2001, dat wil zeggen vóór het systeem van tijdskrediet werd ingevoerd. Voor die personen wordt de voorwaarde van het aantal gewerkte jaren lichtjes versoepeld. Gedurende vijf jaar hoeven zij maar 208 dagen gewerkt te hebben in plaats van 250.