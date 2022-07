Onderzoek naar PFAS in bloed van omwonenden 3M uitgebreid naar Antwerpse rechteroever

Ook Antwerpenaren op de rechteroever die binnen een straal van 5 kilometer van de 3M-vestiging wonen kunnen een bloedanalyse voor PFAS krijgen. Dat besliste Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). De aanmeldprocedure zal dit najaar worden opgestart.

In 2021 besliste de Vlaamse regering om aan de inwoners die binnen een straal van 5 kilometer van de 3M vestiging te Zwijndrecht en ten westen van de Schelde wonen een bloedanalyse voor PFAS aan te bieden. De voorbije weken schreven bijna 7.000 mensen zich daarvoor in. Tijdens het najaar zullen zij een uitnodiging ontvangen voor de bloedafnames. Bewoners die het dichtst bij 3M wonen, staan het eerst in de rij voor een bloedanalyse.

Het PFAS-onderzoek beperkte zich aanvankelijk tot inwoners die op de Antwerpse linkerscheldeoever wonen. De Vlaamse regering besliste dinsdag om het onderzoek uit te breiden. Het detailplan moet nog worden opgemaakt, maar de afstand wordt berekend vanaf het centrum van het bedrijf 3M en een straal van vijf kilometer.

‘Ik begrijp dat mensen vaak veel vragen hebben over PFAS’, vertelt Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Hilde Crevits (CD&V). ‘Met de aangeboden bloedanalyses en bijhorende onderzoeken proberen we zoveel mogelijk voor antwoorden te zorgen. Heel wat mensen die in de buurt van 3M wonen, hebben zich inmiddels gemeld voor zo’n bloedanalyse. We bieden nu de mogelijkheid aan de mensen die op de rechteroever van de Schelde wonen, maar nog steeds binnen de perimeter van 5 km rond 3M.’

Geen verdere uitbreiding

Voorlopig blijft de uitbreiding van het onderzoek tot de rechteroever. Andere zones in Antwerpen komen dus niet in aanmerking voor het bloedonderzoek. De onderzoeksfocus blijft volgens Crevits op de uitvoering van metingen in de bodem, het water en de lucht. ‘Dat blijft de beste methodiek om de vervuiling van PFAS concreet in kaart te brengen en te bepalen welk handelingskader uitgewerkt moet worden bij een overschrijding van de (wettelijke) waarden.’

Daarnaast loopt er in hetzelfde gebied nog een onderzoek bij een 300-tal jongeren geboren tussen 2006 en 2009. Daarbij worden verbanden gezocht tussen metingen in de leefomgeving, zoals in stof in huis, de hoeveelheid PFAS in het bloed en de gezondheidseffecten. Ook dat onderzoek zal uitgebreid worden.