Zonnig en uitzonderlijk warm tot mogelijk 40 graden

Het wordt dinsdag opnieuw zonnig en uitzonderlijk warm met maxima van 34 tot 40 graden. Woensdag en donderdag wordt het minder warm met maxima rond 25 graden in het centrum en kans op enkele (onweers)buien.

Vanaf vrijdag zonnig en in het weekend opnieuw warmer, meldt het KMI.

Dinsdag wordt het opnieuw zonnig en uitzonderlijk warm. De maxima, die worden bereikt aan het einde van de namiddag, liggen tussen 34 en 36 graden op de Ardense hoogten en tussen 37 en 39 elders. Lokaal is 40 graden mogelijk, vooral dan in de streken nabij de Franse grens.

Dinsdagavond en -nacht is het nog warm en lichtbewolkt tot helder. In de tweede helft van de nacht wordt het bewolkter vanaf de Franse grens en aan het einde van de nacht vallen er mogelijk al enkele lokale onweersbuien. De minima liggen tussen 18 en 22 graden.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien en kans op onweer. Het wordt minder warm met maxima van 23 graden aan zee en op de hoogten van de Ardennen en 27 of 28 graden in de Kempen en in de grote steden.

Ook donderdag wordt het minder warm met maxima rond 25 graden in het centrum en kans op enkele (onweers)buien. Vrijdag is het zonnig met soms hoge en middelhoge wolkenvelden. Op het einde van de dag en tijdens de nacht erop vergroot de kans op buien vanaf de Franse grens. Deze gaan mogelijk gepaard met onweer.

Ook zaterdag wisselen brede zonnige perioden en wat stapelwolken elkaar af. Zondag wordt het opnieuw zonnig met af en toe wat hoge wolkensluiers.