WK atletiek: een overzicht van de maandagavond

Nafi Thiam heeft zich maandagavond (lokale tijd) in het Amerikaanse Eugene voor de tweede keer in haar carrière tot wereldkampioene op de zevenkamp gekroond. Met 6.947 punten liet ze de Nederlandse Anouk Vetter 80 punten achter zich.

Het Amerikaanse talent Anna Hall greep met 6.755 punten brons. Noor Vidts eindigde met 6.559 punten op de vijfde plaats.

Imke Vervaet heeft zich niet voor de halve finales van de 200 meter kunnen plaatsen. De 29-jarige Gentse finishte in de derde reeks als vijfde. Alleen de top drie plaatste zich rechtstreeks en ook haar tijd, 23.28, volstond niet om door te gaan.

Vervaet liep de dertigste tijd op 44 deelneemsters. Voor een plaats in de halve finales was 22.99 nodig. Het persoonlijk record van Vervaet staat op 23.05. Met de Belgian Cheetahs loopt Vervaet zaterdag mogelijk ook nog de 4x400 meter.

Steeplechase

Soufiane El Bakkali heeft maandag de 3.000 meter steeplechase gewonnen. In 8:25.13 liet de 26-jarige Marokkaan de Ethiopiër Lamecha Girma (8:26.01) en de Keniaan Conselsus Kipruto (8:27.92) achter zich.

Het is de eerste wereldtitel voor de regerende olympische kampioen. In 2017 moest hij in Londen met zilver vrede nemen, in 2019 in Doha met brons.

Twee derde wereldtitels

De Qatarese hoogspringer Mutaz Essa Barshim en de Venezolaanse hink-stap-springster Yulimar Rojas hebben maandag allebei een derde wereldtitel op rij veroverd. Barshim ging over 2m37, een beste wereldjaarprestatie. De Zuid-Koreaan Woo Sanghyeok kwam twee centimeter minder hoog. Het brons was met 2m33 voor de Oekraïner Andriy Protsenko.

Gianmarco Tamberi, die vorig jaar in Tokio de olympische titel deelde met Barshim, greep naast een medaille. De Italiaan had op 2m33 een poging meer nodig dan Protsenko en eindigde zo op de vierde plaats.

De 26-jarige Rojas liet met 15m47, ook een beste wereldjaarprestatie en de zesde sprong in de geschiedenis, de concurrentie ver achter zich. De Jamaicaanse Shanieka Ricketts werd met 14m89 tweede, de Amerikaanse Tori Franklin met 14m72 derde. Rojas is ook de regerende olympische kampioene. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro moest ze nog met zilver vrede nemen.

1.500 meter

De 28-jarige Keniaanse Faith Kipyegon heeft maandag de 1.500 meter gewonnen op de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene (Oregon). In 3:52.96 liet ze de Ethiopische Gudaf Tsegay (3:54.52) en de Britse Laura Muir (3:55.28) achter zich.

Het is de tweede wereldtitel voor Kipyegon, de eerste veroverde ze in 2017 in Londen. Evenveel keer werd ze vicewereldkampioene, in 2015 in Peking en in 2019 in Doha. In 2016 in Rio de Janeiro en vorig jaar in Tokio greep ze telkens olympisch goud.