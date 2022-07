Tine De Caigny schiet België naar historische kwartfinale

Voor de eerste keer staat een Belgische vrouwenploeg in de kwartfinale van een groot toernooi. De Red Flames versloegen Italië met 1-0 na een derde volwassen prestatie op rij. Vrijdag (21 uur) wachten de Zweden.

Samenhorigheid, concentratie en een dosis opportunisme. Met die ingrediënten hebben de Red Flames - een aanstekelijke mix van ervaren speelsters en jong geweld - voetbalgeschiedenis geschreven.

Na een gelijkspel tegen IJsland en een nipte nederlaag tegen Frankrijk, wonnen de Belgen hun eerste wedstrijd van het toernooi. De zege tegen het hoger gerangschikte Italië kan moeilijk overschat worden. Volgend seizoen wordt de vrouwencompetitie in Italië een profcompetitie. Het is een voorrecht waar de Belgische vrouwen voorlopig nog van mogen dromen.

De Red Flames begonnen het meest dynamisch aan de wedstrijd. Hannah Eurlings, met haar 19 jaar de benjamin van de Belgen, verscheen in de basis ten nadele van Laura De Neve, die de voorbije dagen met een blessure sukkelde. Julie Biesmans speelde een rijtje lager naast Sari Kees, nadien verkozen tot vrouw van de wedstrijd.

Het is het prettige samenspel van ervaring en enthousiasme dat de Flames vooruit stuwden. Kees-Biesmans of Kees-De Neve achteraan, Dhont, Eurlings en de ervaren Tessa Wullaert vooraan. België begon het best aan de wedstrijd, al moest het na twintig minuten het initiatief aan Italië laten.

Roma-middenvelder Manuela Giugliano trapte over, Juventus-aanvalster Barbara Bonansea in het zijnet. Kort voor rust was een goeie redding van Nicky Evrard nodig op een poging van Bonansea. Net als tegen IJsland en Frankrijk hield de Belgische keeper de Flames in het toernooi.

In de andere wedstrijd in groep D was Frankrijk vroeg in de eerste helft op 1-0 gekomen tegen IJsland. Maar die score stond ook bij de rust op het bord waardoor de Red Flames wisten dat ze niet mochten speculeren op een gelijkspel.

Vijf minuten ver in de tweede helft was het zo ver. De Italianen kregen een verre vrije trap niet weggewerkt, Martina Rosucci leverde in bij Tine De Caigny, die aan de rand van de zestien het leer hard in de hoek kon trappen. De aanvalster van Hoffenheim was niet aan haar beste toernooi bezig, maar maakte een van de belangrijkste doelpunten in de geschiedenis van de Flames.

‘Dit is een heel grote ontlading’, sprak Tine De Caigny achteraf. ‘Eindelijk kreeg ik een kans en hij zat. In de tweede helft hadden we het even moeilijk, maar daar mogen we niet over zagen. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste.’

Na de voorsprong liepen de Flames achteruit en kregen de Italianen kansen. Italië kwam dicht bij de gelijkmaker toen invalster Valentina Giacinti tussen de Belgische verdedigster nipt voorlangs het doel van Evrard trapte. De doelvrouw kwam nadien heldhaftig uit bij een nieuwe doorbraak van Giacinti. En ook op een late poging van Bonansea stond ze pal.

België dreigde nog op de counter en met een prachtige trap van Tessa Wullaert op de lat. De aanvalster van Fortuna Sittard had een doelpunt verdiend.

België zit als achtste en laatste ploeg in de kwartfinales van het EK, voor het eerst in een groot toernooi. De wedstrijd tegen Zweden wordt vrijdag om 21 uur gespeeld.

‘Ik ben trots dat ik coach mag zijn van zo’n lichting’, reageerde een emotionele bondscoach Ives Serneels. ‘Dit is een fantastische groep geworden in de loop der jaren. Voor al hun werk verdienen zij deze trofee.’

Een trofee hangt voor alle duidelijkheid niet aan een kwartfinale vast, maar het is wel voor het eerst dat een Belgisch team zo ver geraakte.