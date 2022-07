Zestien kinderen naar ziekenhuis door hitteslag op chirokamp

Het rampenplan is maandagavond afgekondigd in Koekelare nadat een groep chirokinderen werd getroffen door een hitteslag. Het betreft een groep uit Meerle bij Hoogstraten, die op kamp was in Koekelare (West-Vlaanderen). Zestien kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De chiro van Meerle bij Hoogstraten (Antwerpen) is op bivak in de lokalen van de chiro van Koekelare. Maandag in de late namiddag werden verschillende jongeren onwel als gevolg van een hitteslag. Omdat steeds meer kinderen ziek werden, is beslist om het gemeentelijk rampenplan te activeren.

Eerste schepen Jessy Salenbien (Vooruit) coördineerde mee de hulpverlening vanuit het gemeentehuis van Koekelare. ‘Ziekenwagens en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Ook een MUG-helikopeter landde vlak bij de chirolokalen.’

Een zestiental kinderen werden na een eerste controle door een MUG-arts ter plaatse afgevoerd naar drie ziekenhuizen in de buurt. Alle kinderen vertoonden tekenen van een hitteslag, maar zijn niet in levensgevaar.

Een hitteslag treedt op wanneer je lichaamstemperatuur verhoogt tot de kritische grens van 40,5 graden, zegt professor Sandra Verelst, diensthoofd bij de spoedgevallen in het UZ Leuven. ‘Alles daarboven is levensbedreigend. Dat is geen koorts of een infectie, maar wel een ontstekingsreactie in heel het lichaam die tot multi-orgaanfalen kan leiden.’

In overleg met alle betrokken partijen is beslist om het kamp stop te zetten. De ouders komen vanavond nog hun kinderen ophalen.