Regulering heeft geleid tot goedkopere prijzen, maar telecom blijft duur in België

De maatregelen die sinds 2018 genomen werden om de Belgische telecommarkt beter te reguleren, hebben voor de consument geleid tot meer keuze en betere prijzen. Ondanks die evolutie liggen de prijzen wel nog altijd hoger dan die in het buitenland. Dat meldt de telecomregulator BIPT maandag.

In 2018 hadden de telecom- mediaregulatoren vastgesteld dat er een gebrek aan concurrentie was op de markt voor toegang tot internet, televisie en de gebundelde aanbiedingen. Zo was er een hoge marktconcentratie ontstaan bij de grootste operatoren (Proximus, Telenet en VOO) en stegen de prijzen in België sneller dan in het buitenland. Om dit tegen te gaan, werden verschillende regulerende maatregelen ingesteld. Zo kwam er een verlaging van de wholesaletarieven voor toegang tot de vaste netwerken en werden nieuwe glasvezelnetwerken opengesteld voor concurrende bedrijven. Alternatieve operatoren kregen ook meer mogelijkheden.

Die maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen, stelt het BIPT maandag in een nieuw rapport. ‘De marktconcentratie is afgenomen, hoofdzakelijk door de doorbraak van Orange op de markt dankzij de reguleringsmaatregelen’, klinkt het.

Die scherpere concurrentie uit zich ook in de prijzen. ‘De telecomprijsindex stijgt voortaan minder snel dan de algemene prijsindex’, stelt het BIPT. De prijs voor een bundel met internet, tv en 5 GB aan mobiele data schommelde in 2018 nog zeer sterk, afhankelijk van de operator. Vandaag zijn de prijzen opmerkelijk meer gaan aansluiten bij de goedkoopste oplossing.

De regulator stelt ook dat de markt dynamischer is geworden. Door een meer gediversiefieerd aanbod kan de consument nu een bundel kiezen die beter aansluit bij zijn behoeften.

Maar er blijven nog grote pijnpunten over. De telecomdiensten in België blijven duur in vergelijking met de buurlanden. Vooral de grotere gebruikers voelen dit, zo vermeldt het rapport. ‘Hoewel België, voor bepaalde specifieke profielen, vrij goedkoop kan zijn of het niveau van de buurlanden kan benaderen’ wordt telecom in ons land ‘over het algemeen aanzienlijk veel duurder dan de buurlanden wanneer de behoeften van de gebruiker stijgen.’

Een ander negatief punt: de formules die alleen vaste telecomdiensten omvatten, hebben een minder gunstige evolutie gekend. ‘Het bedrag dat moet betaald worden voor een dergelijke bundel, met een identiek gebruikspatroon, is gestegen tegenover 2018, terwijl de inhoud ervan weinig geëvolueerd is’.