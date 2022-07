Kindje doodgestoken in Rotterdam, 22-jarige militair opgepakt

In de Rotterdamse wijk Charlois is zondagmiddag een kindje om het leven gebracht met een mes. De politie heeft een 22-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte.

Dat meldt de Rotterdamse politie. De verdachte is een actief dienende militair. Het onderzoek naar de misdaad wordt daarom door de Koninklijke Marechaussee overgenomen van de lokale politie.

Volgens lokale media zou het slachtoffer een baby van tussen de 6 en 8 maanden zijn. Het incident vond plaats rond 17.15 uur in een woning aan de Wolphaertsbocht. Ooggetuigen vertelden aan de lokale omroep Rijnmond dat er in het huis gegil te horen was, waarna de moeder met het bloedende kind in haar armen de straat op zou zijn gerend. De keel van de baby zou zijn doorgesneden. Een ambulance was snel ter plaatse. Het kindje is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar aan de verwondingen overleden.

In de woning wordt sporenonderzoek gedaan. De politie wil de leeftijd van het slachtoffer niet bevestigen, melden Nederlandse media. Ook worden voorlopig geen details gegeven over een mogelijke aanleiding of motief voor de dodelijke steekpartij.