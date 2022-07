Familie van man die uit water werd gehaald bij Gentse Feesten: ‘Een vader van twee kinderen in het water gooien? Dat is geen grap’

De familie van Hakim (53), de man die zondagochtend uit het water vlak bij de Gentse Feesten werd gehaald, hoopt dat de daders snel gevat zijn en hun verantwoordelijkheid zullen nemen. ‘Hoe dom is het om te denken dat je iemand voor de grap in het water kan gooien? En daarna gewoon weglopen? Twee kinderen zijn vandaag hun geweldige vader kwijt’, zegt de tante van zijn jongste zoon.

Hakim Mutyaba (53) woonde al een jaar of twintig in Gent, zegt zijn familie. ‘Hij was een heel goede man’, vertelt de tante van zijn jongste zoontje, dat tien jaar is. ‘Hakim zorgde nooit voor problemen ...