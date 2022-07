‘Op geen enkel moment bang geweest’

‘Ik vind het jammer dat mensen zo graag fantaseren. Ik las dat ik mijn schietstoel zou hebben gebruikt. Maar een sportvliegtuig heeft niet eens een schietstoel’, zegt piloot Rik Moons, die vrijdag crashte in de Brugse deelgemeente Sint-Andries. ‘Ik las ook dat ik zelf uit het vliegtuig sprong en met mijn persoonlijke parachute naar beneden kwam. Dat is allemaal fantasie. Op de beelden kan je zien dat er iets uit het vliegtuig verdwijnt, maar dat was mijn reistas. Alles is tijdens de vlucht uit mijn cockpit gezogen. Ik las ook dat iemand zei dat ik in shock uit mijn toestel vluchtte. Ik vind dat eerlijk gezegd een belediging, want ik was de rust zelve, wellicht onder invloed van de adrenaline.’

De Aalsterse piloot Moons is ondertussen terug thuis, na een hachelijk avontuur vrijdagmiddag. Op spectaculaire videobeelden is te zien hoe het sportvliegtuigje van de piloot naar beneden kwam, met de neus van het toestel naar beneden. Je zou voor minder doodsangsten uitstaan, maar Moons kon gelukkig teren op zijn ervaring.

Hij begon met vliegen op zijn vijftiende en is al jaren een expert in noodlandingen. Hij schreef zelfs een handboek en geeft er ook lezingen over in binnen- en buitenland. ‘Mijn stuurmanskunst heeft ervoor gezorgd dat ik geen huizen raakte’, vertelt Moons.

Dak van een huis vermeden

‘Over de oorzaak kan ik nog niets kwijt, dat maakt deel uit van het verder onderzoek. Maar ik kan wel zeggen dat de plexikoepel van de cockpit verbrijzeld werd, waardoor het toestel onbestuurbaar werd. Vergelijk het met rijden met de motor. Daar hangt ook een kapje voor. Als je boven de 150 kilometer per uur gaat en dat kapje hangt niet meer voor de motor, kan je niet meer recht blijven rijden.’

‘Niemand heeft de fysieke ervaring om zo’n situatie te oefenen, maar je kan wel de ingestudeerde procedure volgen. Alle piloten worden gedrild om in dergelijke omstandigheden exact uit te voeren wat nodig is en dat deed ik dus ook. Door mijn ervaring en omdat ik zelf het vak “human factors” geef, kon ik koelbloedig blijven. Wellicht daarom ben ik op geen enkel moment bang geweest.’

Een van de voorzorgsmaatregelen die hij tijdens de vluchtvoorbereiding al nam: het stadscentrum van Brugge vermijden. ‘Dat doen de meeste piloten sowieso al. Je kan best nooit een stadscentrum overvliegen omdat daar minder veilige noodlandingsplaatsen zijn.’

‘Het moeilijkste was het dak van een huis vermijden. Dat was niet evident met de neus van het toestel naar beneden. Ik wist dat ik nog één beweging kon maken en heb koelbloedig moeten wachten tot ik op vier meter verwijderd was van dat dak. Op dat moment heb ik een laatste stuurbeweging gemaakt waardoor ik uiteindelijk op de grond ben neergekomen. Had ik dat dak wel geraakt, dan zou de schade enorm geweest zijn en zou ik waarschijnlijk dood geweest zijn.’

Klaar voor de schroothoop

Eenmaal op de grond is Moons meteen de schade aan het toestel gaan bekijken. Het vliegtuigje blijkt klaar voor de schroothoop, omdat de schroef, de motor en de vleugels onherstelbaar zijn beschadigd. De piloot zelf werd voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht, maar de lichamelijke schade is uiterst beperkt.

‘Het gaat goed met mij’, zegt Moons. ‘Héél goed zelfs. Ik heb eigenlijk geen enkele verwonding, behalve een paar blauwe plekken en kleine schrammetjes. Nu wil ik het onderzoek afwachten en hoop ik dat mijn persoonlijke spullen nog gevonden zullen worden.’