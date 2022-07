Twee positieve coronagevallen in de Tour

De tests die zondagavond zijn uitgevoerd op de renners in de Ronde van Frankrijk hebben twee besmettingen met het coronavirus aan het licht gebracht. Bij die twee renners is bijkomend biologisch onderzoek nodig. Dat heeft de Internationale Wielerunie (UCI) gemeld.

De twee betrokken renners staan niet in de top 20 van het algemeen klassement, preciseert de UCI. Hoewel ze volledig asymptomatisch zijn, verblijven ze elk in isolatie om de andere deelnemers te beschermen. Een definitieve beslissing over hun deelname aan het vervolg van de Tour zal dinsdagochtend worden genomen door de betrokken partijen na nog een bijkomende test.

De Belgische teams Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto-Soudal konden volop genieten van de rustdag. Al hun renners zijn negatief getest. Dat geldt ook voor Jumbo-Visma, het team van Wout van Aert.