Een drone legde wederom goed de omvang van de vernieling van de oorlog vast. Ditmaal werd er over Saltvika gevlogen, een gigantische residentiële wijk in het oosten van de stad Charkov. De wijk was ooit een thuis voor een derde van de inwoners van de stad. Nu zijn er amper nog woonblokken die onaangeraakt bleven.