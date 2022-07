Podcast |Net wat we allemaal kunnen missen, gebeurt: Italië is in crisis

Italië is in crisis. Dat is ook slecht nieuws voor ons, want Italië is de derde economie van de Europese Unie. Alleen draait die zwaar in het rood, en daar komt dan nog eens een politieke crisis bovenop. Want premier Mario Draghi is het politiek gehakketak meer dan moe en dreigt met opstappen. Waar hebben de Italianen dat aan te danken? En kan iemand het tij nog keren?