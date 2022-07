Eindbalans: twintig medailles voor Belgen op de Wereldspelen

België heeft de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham afgesloten met twintig medailles: elf keer goud, vier keer zilver en vijf keer brons. In de medaillespiegel eindigt ons land daarmee op een zevende plaats.

Rudy Lahor, de delegatieleider van de Belgische delegatie in Birmingham, maakte dan ook een positieve balans op.

‘Het is fantastisch. Punt. We kunnen heel trots zijn op onze prestatie’, zei Lahor. ‘Het aantal medailles is misschien minder dan het recordaantal medailles in Wroclaw in 2017 (24), maar het zijn wel elf gouden medailles in plaats van zeven. En ik wil onderstrepen dat de Belgen zich in meerdere sporten hebben laten zien en niet alleen in een of twee disciplines.’

‘Natuurlijk wilde Bart Swings zijn stempel drukken op deze Spelen’, vervolgde Lahor. ‘Hij deed het met vijf medailles, waarvan vier gouden. Hij is ons boegbeeld en ik denk dat zijn prestaties de andere Belgische atleten pushten om goed te presteren. Er zijn meerdere andere sporten waar we helemaal tot het einde zijn gegaan, zoals squash, muurklimmen en duatlon. Ook in andere disciplines was het fantastisch. Wij hebben ons doel ruimschoots bereikt en daar mogen we zeer trots op zijn. België staat zevende in het medailleklassement en laat grote sportnaties achter zich.’

De volgende editie van de Wereldspelen vindt over drie jaar plaats, in het Chinese Chengdu in augustus 2025. ‘Als we deze trend kunnen aanhouden, zal het heel goed zijn. We zijn echt goed bezig. Beter doen is natuurlijk altijd mooi, maar gewoon dezelfde prestatie leveren over drie jaar zou al heel goed zijn’, besloot Lahor zijn evaluatie.