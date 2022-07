Charmezanger Juul Kabas onverwacht overleden

Juliaan Deckx, aka de Kempische volkszanger Juul Kabas, vooral bekend van zijn hit ‘’t Zijn zotten die werken’ is overleden. Hij werd 77.

De showbizzcarrière van Juliaan Deckx begon in de jaren 60 in het orkest van zijn broer Marc, vader van zangeres Barbara Deckx. In 1969 scoorde hij zijn eerste hit met ‘Ze noemen mij de Juul Kabas’, een nummer over een brouwersgast die fluitend door het leven gaat. Een typetje was geboren. Zijn bekendste hit scoorde hij tien jaar later, met ‘’t Zijn zotten die werken’.

Kabas combineerde een carrière als charmezanger jarenlang met het uitbaten van een café-taverne in zijn geboortedorp Retie. In 1999 werd zijn dertigjarige carrière gevierd. In 2009 werd hij samen met zijn broer Marc en zijn nicht Barbara opgenomen in de Eregalerij van Radio 2 voor een leven vol muziek.

Zijn overlijden was totaal onverwacht, meldt de familie in een persbericht. Juul Kabas werd 77.