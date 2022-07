Bij een schietpartij in een discotheek in het Spaanse Marbella zijn in de nacht van zondag op maandag zeker vier mensen gewond geraakt. Ook de schutter, die al kon worden opgepakt, raakte zelf gewond.

De feiten speelden zich rond 1.10 uur af in de Opium Beach Club, een drukbezochte nachtclub in de Spaanse badplaats Marbella. Om redenen die nog worden onderzocht, brak er rond die tijd een gevecht uit tussen meerdere aanwezigen. Op video’s die circuleren op sociale media is te zien hoe iemand – een man – een wapen bovenhaalt en het vuur opent, waarna er paniek uitbreekt op de dansvloer.

Bij de schietpartij vielen zeker vier gewonden, onder wie minstens één iemand zwaargewond. Volgens sommige bronnen zou een van de slachtoffers aan de verwondingen zijn overleden, maar dat werd nog niet bevestigd. De schutter raakte zelf ook gewond: hij liep meerdere steekwonden op. Ook hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.