Vijfde keer goud op honderd meter voor Shelly-Ann Fraser-Pryce

De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene de honderd meter bij de vrouwen gewonnen. Het is haar vijfde wereldtitel op de afstand.

Na een volledig Amerikaans podium bij de mannen kreeg de honderd meter bij de vrouwen een volledig Jamaicaans podium. Fraser-Pryce, intussen 35 jaar, liep 10”67. Daarmee was ze zes honderdsten sneller dan haar landgenote Shericka Jackson (10”73). Het brons was voor Elaine Thompson-Herah (10”81).

Fraser-Pryce veroverde haar eerste wereldtitel op de honderd meter in 2009 in Berlijn. Daar kwamen daar nog wereldtitels bij in 2013, 2015 en 2019. Daarnaast staan er ook nog vier aflossingstitels op haar palmares en een keer WK-goud op de tweehonderd meter.

Fraser-Pryce is dus een grote dame in de spurtnummers. Ze werd olympisch kampioene in 2008 in Peking en in 2012 in Londen. Vorig jaar in Tokio moest ze vrede nemen met zilver en zag ze het goud naar Thompson-Herah gaan.

Watrin niet naar finale

Voor de Belgen verliep zondagavond en zondagnacht met wisselend succes. De meerkampsters Thiam en Vidts presteren op niveau en zitten op medaillekoers, maar voor andere Belgen verliep het minder.

Hordenloper Julien Watrin kon zich niet plaatsen voor de finale van de vierhonderd meter horden. Watrin werd derde in zijn halve finale in 49”52. Dat was een pak sneller dan de 49”83 in de reeksen, maar wel ver verwijderd van zijn Belgisch record (48”90).

De eerste twee van elke halve finale gingen door naar de finale. Dat had er voor Watrin ook ingezeten, maar hij maakte fouten op de negende en de tiende horde, waardoor hij helemaal uit zijn ritme raakte.

Isaac Kimeli werd tiende op de 10.000 meter. ‘Opdracht volbracht’, zei hij zelf, want hij was daarmee de beste Europeaan in de rechtstreekse finale op het nummer. Kimeli verliest door die tiende plaats wel zijn contract als profatleet, want daarvoor werd een plaats bij de eerste acht gevraagd.

Discuswerper Philip Milanov, de vicewereldkampioen van 2015, kon zich niet plaatsen voor de finale van het discuswerpen.

Milanov kwam niet verder dan 61,47 meter, wat hem een 21ste plaats opleverde. Zijn persoonlijk record staat sinds 2016 op 67,26 meter. Zijn beste resultaat dit seizoen is 64,48 meter.