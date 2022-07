Brusselse burgemeester houdt opnieuw pleidooi om cannabis uit strafwet te halen: ‘Een joint is als een glas whisky’

Brusselse PS-burgemeester Philippe Close wil een groot nationaal debat over de legalisatie van cannabis. ‘De harde repressieve aanpak werkt niet.’ Zijn timing is opvallend nu de drugsoorlog in Antwerpen stevig woedt.

Er vonden sinds begin dit jaar al tweeëntwintig schietpartijen plaats in het Brusselse Gewest, vaak gelinkt aan drugshandel. Als reactie daarop dringt Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) vandaag in Le Soir aan op een ‘sereen debat’ over de legalisatie van cannabis.

‘Ik ben ervan overtuigd dat we ons beter kunnen focussen op de handel in harddrugs als we cannabis uit de strafwet halen’, zegt Close. ‘Voor alle duidelijkheid: het is niet omdat de drugs via Antwerpen binnenkomen dat we de Antwerpse en de federale politie niet moeten ondersteunen. Ik weet dat wat er in de Antwerpse haven gebeurt ook gevolgen heeft voor mijn stad. Maar het is een vergissing om de strijd tegen drugs te beperken tot een repressieve aanpak. Dat alleen zal het probleem van drugsverslaving niet oplossen. (...) Voor mij is een joint als een glas whisky: sommigen roken op zaterdagavond, anderen drinken een glas. Maar wie opstaat met een joint of een glas whisky heeft een groot probleem. We moeten blijven onthouden dat cannabis kan doden, net als alcohol of tabak.’

Nationaal drugsplan

Close pleit daarom voor een nationaal drugsplan waarbij alle steden, deelstaten en de federale regering de handen in elkaar slaan. ‘En ik zeg daarbij: laat ons het voorbeeld van Duitsland, Luxemburg, Portugal, Spanje en Nederland volgen en cannabis legaliseren.’ Close pleit voor een parlementair debat om te kijken hoever de politiek daar precies in moet gaan. ‘Als je zelf de verdeling controleert, dan zijn er geen inkomsten voor criminele groepen. Dat moeten we bespreken.’

• ‘Cannabis zal vroeg of laat legaal worden’

In Brussel bestaat er sinds kort ook een spuitruimte voor drugsgebruikers om de risico’s te beperken. Op die manier wil de stad een betere behandeling mogelijk maken en buurtoverlast tegengaan. ‘De opening van die ruimte was een groot politiek risico’, zegt Close in Le Soir. ‘Maar geen enkele partij was tegen het principe van die ruimtes, behalve misschien N-VA en Vlaams Belang.’

Dat de PS-burgemeester zo sterk pleit voor een legalisering van cannabis hoeft op zich niet te verbazen. De PS dringt al jarenlang tevergeefs aan om die in het federale regeerakkoord op te nemen. Maar de timing van Close is wel opvallend: zijn pleidooi komt er net nu Antwerpen weer stevig kampt met een drugsoorlog en afrekeningen in het milieu.

Narcoland

Het interview van Close gaat alvast lijnrecht in tegen het standpunt van zijn collega-burgemeester in Antwerpen. Bart De Wever (N-VA) pakte in 2013 al uit met zijn war on drugs in de stad en maakte toen meteen komaf met het gedogen van softdrugs. Hij introduceerde opnieuw boetes voor joints. ‘Wij passen de wet toe’, verwees De Wever toen naar het feit dat softdrugs nog altijd in de strafwet staan. ‘We moeten duidelijk maken dat dealers niet meer welkom zijn in Antwerpen.’

Vorig jaar herhaalde De Wever zijn standpunt nog een keer in het Nederlandse praatprogramma Op1. Daar ging hij tekeer tegen het Nederlandse gedoogbeleid tegenover cannabis ‘waardoor het land cannabismiljardairs gecreëerd heeft die vervolgens investeerden in synthetische drugs, coke, wapen- en mensenhandel’. Over de legalisering van drugs was De Wever duidelijk: ‘Dan word je een narcoland. Kijk naar Canada, waar alles rond cannabis is gelegaliseerd, ook de productie. De criminaliteit is er niet weg, integendeel. Men verkoopt er legale cannabis en sterkere illegale cannabis. De export naar de VS is met 1.000 procent gestegen. We zijn daar ontzettend naïef in.’