Jennifer Lopez en Ben Affleck getrouwd in Las Vegas

Jennifer Lopez (52) en Ben Affleck (49) zijn afgelopen weekend getrouwd in Las Vegas. ‘We did it’, zegt de zangeres in een nieuwsbrief aan haar fans.

‘We zijn naar Las Vegas gevlogen en stonden samen met vier andere koppels in de rij om een huwelijksvergunning aan te vragen’, zegt de 52-jarige zangeres-actrice in de nieuwsbrief die ze ondertekende als Jennifer Lynn Affleck.

Lopez vertelt dat ze pas om middernacht in een kleine witte trouwkapel waren. ‘Speciaal voor ons bleef ze een beetje langer open. We lieten foto’s maken in een roze Cadillac die blijkbaar ooit gebruikt zou zijn door Elvis Presley. Maar als we de King himself wilden zien, moesten we extra betalen en hij lag in bed, vertelden ze’, grapt ze.

Het koppel op een vertoning van de film ‘Marry me’. Foto: reuters

Het stel was in 2002 al eens verloofd, maar ging toen vlak voor de bruiloft in 2004 uit elkaar. De twee trouwden allebei met iemand anders en kregen kinderen, maar een jaar geleden kwam Bennifer, zoals het koppel ook wordt genoemd, tot grote vreugde van de fans weer bij elkaar.

Voor Affleck is het zijn tweede huwelijk. Met Jennifer Garner was hij tien jaar getrouwd en heeft hij drie kinderen. In oktober 2018 gingen ze uit elkaar. Lopez is nu voor de vierde keer in het huwelijksbootje gestapt.