Rapport: 376 agenten bij schietpartij basisschool Uvalde, grepen te laat in door ‘systematisch falen’

Bij de fatale schietpartij eind mei op een basisschool in de Amerikaanse plaats Uvalde waren uiteindelijk 376 politieagenten in en om de school aanwezig. Dat blijkt zondag uit een onderzoek van het Texaanse parlement.

Ondanks de massale aanwezigheid van de politie duurde het bijna 80 minuten voordat de schutter doodgeschoten werd. Bij de schietpartij kwamen negentien leerlingen en twee leraren om het leven.

Dat de veiligheidsdiensten ernstig gefaald hebben bij het bloedbad erkende de Texaanse overheid al enkele dagen na de schietpartij, maar dat er bijna 400 agenten bij het onderwijscomplex aanwezig waren was nog niet bekend.

Het 77 pagina’s tellende rapport stelt verder dat ‘systematische fouten’ en gebrek aan leiderschap hebben geleid tot het hoge dodental. De agenten communiceerden slecht, niemand nam de leiding en er was onvoldoende urgentie om de schutter te stoppen, concluderen de onderzoekers. ‘De ordehandhavers hebben zich gehouden aan hun training en hebben gefaald, omdat ze het redden van de levens van onschuldige slachtoffers niet boven hun eigen veiligheid hebben geplaatst’, klinkt het in het rapport.

Ook de school zelf kende volgens het rapport meerdere tekortkomingen. Het wijst er bijvoorbeeld op dat het buitenhek rond het schoolgebouw de schutter niet tegenhield. Zo hebben medewerkers van de school de regels over het openlaten en afsluiten van binnen- en buitendeuren overtreden. De schutter, de 18-jarige Salvador Ramos, kon de school zo binnenlopen omdat een deur niet op slot was. Ook was het buitenhek rond het gebouw van dusdanig slechte kwaliteit dat de schutter er niet door tegengehouden werd.

Videobeelden

Eerder deze week publiceerde een lokale krant videobeelden van binnen de school waarop te zien is hoe de aanwezige politieagenten reageren op de fatale schietpartij. Op de beelden is onder meer te zien dat drie minuten nadat de schutter is begonnen met schieten de eerste agenten in de gang bij het klaslokaal aankomen, maar Ramos vervolgens ruim een uur lang zijn gang laten gaan.

Op het handelen van de veiligheidsdiensten in Uvalde tijdens de schietpartij is al wekenlang zware kritiek, met name omdat het zo lang duurde voor de schutter overmeesterd werd. Eerder deze maand bleek uit een rapport dat een politieagent verzuimde Ramos neer te schieten voordat hij de school binnenging en een andere hem in een auto voorbijreed zonder hem gezien te hebben. De verantwoordelijke politiechef van het schooldistrict Uvalde is enkele weken geleden met betaald verlof gestuurd en heeft vorige maand zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid.