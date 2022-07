België heeft voor het eerst een WK-medaillewinnaar op de marathon. Bashir Abdi snelde in Eugene naar brons, en toch overheerste de ontgoocheling. Hij droomde van goud, maar miste onderweg liefst zes van zijn acht drinkbussen.

Met zijn derde internationale plak hoort Bashir Abdi (33) bij de allergrootsten in de Belgische atletiek. Na zilver op de 10.000 meter op het EK in Berlijn in 2018 en brons op de olympische marathon in ...