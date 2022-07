Skov Olsen schenkt Club Brugge en Carl Hoefkens eerste prijs na matige Supercup tegen AA Gent

De eerste prijs voor Carl Hoefkens als trainer van Club Brugge is een feit. Blauw-zwart haalde het in een matige pot voetbal na een goal van Skov Olsen in de eerste helft met het kleinste verschil van AA Gent. Misschien nog belangrijker: Charles De Ketelaere bleef op de bank. Uit voorzorg voor een nakende transfer naar AC Milan?

De match begon nochtans niet al te best voor Club Brugge: net voor de aftrap moest Buchanan afhaken, nieuwkomer Meijer verving hem op links. Voorin vormden Lang en Jutgla het spitsenkoppel, De Ketelaere - op weg naar AC Milan - bleef op de bank. Voor hem werd dit mogelijk een uitzwaaiwedstrijd. Het is niet dat hij gemist werd op het veld: Club voetbalde bij momenten uitstekend onder de debuterende Hoefkens, en kreeg ook een pak goede kansen. De eerste was van dichtbij voor Vormer na een mooie opbouw: Roef pakte goed. Minuten later tikte Jutgla de bal langs de verkeerde kant van de paal na weer zo’n uitgesponnen aanval. Gent loerde op de counter via Tissoudali, maar op grote kansen was het even wachten. Op het halfuur tikte de spits een zwieper van Hjulsager voorbij Mignolet, maar dat bleek vanuit buitenspel. De VAR corrigeerde.Het was uiteindelijk Club dat meteen na die fase op voorsprong klom, en dat was verdiend. Skov Olsen kneep naar binnen en vuurde aan de rand van de zestien. De bal werd onderweg nog geraakt door Ngadeu, waardoor Roef op het verkeerde been stond: 1-0. Het tempo was toen trouwens al redelijk gezakt: zowel bij Club als Gent zag je dat de warmte en een zware voorbereiding op de benen sloegen. Er was tussentijds ook al een drinkpauze geweest. Net voor de rust kreeg Cuypers nog de beste kans op een gelijkmaker, maar zijn kopbal werd door Mignolet over de lat getikt. Club trok met een voorsprong de rust in.

