Jasper Philipsen haalt eerste ritzege in Carcassonne

Het peloton bereikt stilaan het kookpunt, letterlijk. En dan is een etappe tussen Rodez en Carcassonne nooit een pretje. Een sprintersetappe, op papier, maar dat werd het nauwelijks. Jumbo-Visma verloor Primoz Roglic nog voor de start en zag Steven Kruijswijk met een sleutelbeenbreuk opgeven na een val. Tot overmaat van ramp kwam ook gele trui Jonas Vingegaard zelf ten val, zonder tijdsverlies. In Carcassonne werd uiteindelijk gesprint door een uitgedund peloton, de ritzege ging naar Jasper Philipsen, voor Wout van Aert.

Hoe kwam de zege tot stand? Tja, nooit een moment van verveling in de Tour. Een op papier ‘etappe voor spurters’ kende alweer een vreemd verloop. Want wie maakte deel uit van de eerste serieuze vluchtpoging? U mag drie keer raden. Wout van Aert? Meteen juist. Hij kreeg Nils Politt en Mikkel Honoré mee. Die laatste is een ploegmaat van Fabio Jakobsen, ook al vreemd.

Veertig kilometer lang toonde Van Aert zich de locomotief van de ontsnapping maar toen duidelijk werd dat niemand de oversteek zou maken, kreeg Van Aert de opdracht om zich uit te laten zakken. Wat overbleef waren twee vluchters, enkele spurtersploegen wilden werken en de rest van het peloton dat kreunde onder de hitte. Wie dacht dat we een rustige trip richting Carcassonne afwerkten, kwam bedrogen uit. En vooral Jumbo-Visma deelde in de klappen. Wout van Aert en Steven Kruijswijk gingen als eersten tegen het asfalt. Kruijswijk greep naar de schouder en zou niet meer op zijn fiets stappen. Na het niet-starten van Primoz Roglic (zie verder) een tweede zware klap voor het team van gele trui Vingegaard. En tot overmaat van ramp ging de Deen even later zelf ook tegen het asfalt, samen met Tiesj Benoot. Vingegaard keerde vrij snel terug in het peloton maar had enkel nog Van Aert en Laporte in steun.

Onder impuls van Trek-Segafredo werden de vluchters ingerekend en ging het tempo in de heuvelzone met een forse ruk omhoog. Slechts een handvol spurters overleefde de versnellingen, maar Caleb Ewan en Fabio Jakobsen gingen definitief overboord. Voor Dylan Groenewegen was het hangen of wurgen maar de Nederlander kon uiteindelijk wel terug zijn wagonnetje aanhaken.

Een Frans duo - Alexis Gougeard en Benjamin Thomas - reed voor het overgebleven peloton uit, maar kreeg nooit meer dan een halve minuut voorsprong. In het peloton probeerde Ineos-Grenadiers nog wat chaos te creëren zonder grote gevolgen. Benjamin Thomas spartelde nog het felst tegen maar werd in de slotkilometer alsnog gegrepen. De verwachte massaspurt kwam er dan toch. En daarin toonde Jasper Philipsen zich, na al die tweede plaatsen, eindelijk de beste. Zijn eerste ritzege maar zeker niet zijn laatste!

Wat deden de favorieten?

Snipperdagen bestaan niet in de Tour en zeker niet wanneer je door het departement van de Tarn richting Carcassonne fietst. Glooiende wegen, verzengende hitte en de vermoeidheid in de knoken. Was het de hitte die voor wazige blikken zorgde? Feit is dat Jumbo-Visma eerst Steven Kruijswijk verloor na een val en even later ook de gele trui van Jonas Vingegaard tegen het asfalt zag gaan. Wat een rampdag voor Jumbo-Visma. Twee renners kwijt en de gele trui tegen de grond, Jonas Vingegaard heeft ooit betere dagen gekend.

Wat deden de Belgen?

Wout van Aert toog meteen mee in het offensief maar zag het nutteloze van zijn poging in. Lotto-Soudal en Quick-Step - Alpha Vinyl mengden zich niet in de achtervolging, Guillaume Van Keirsbulck deed dat namens Alpecin-Deceuninck nadrukkelijk wel. Want ook Jasper Philipsen had zijn zinnen gezet op deze etappe. Philipsen bewees nog maar eens dat hij meer dan behoorlijk over een geaccidenteerd parcours geraakt.

Verder nog iets dat u moet weten?

Toch wel! Ex-ritwinnaar én bollentrui Magnus Cort Nielsen (EF Education - Easy Post) stond vanochtend ziek op, testte positief en mocht dus niet starten. Hetzelfde verhaal voor de ritwinnaar van de kassei-etappe, Simon Clarke (Israël - Premier Tech).

Maar het belangrijkste nieuws van de dag was het niet starten van Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma geraakte niet hersteld van zijn blessures opgelopen in de kassei-etappe en stapt bijgevolg uit koers. Dus beschikt Jumbo-Visma nu over een mannetje minder om het geel van Vingegaard te verdedigen.

Quick-Step - Alpha Vinyl zag dan weer Michael Morkov héél vroeg afhaken. Niet ziek maar wel volledig van slag door de hitte. Gelukkig voor de Deense lead-out werd de tijdslimiet verhoogd (zie hieronder) maar het werd voor de ervaren Deen een eenzame dag voor de bezemwagen.

Ook opvallend maar tegelijk begrijpelijk: ASO en de UCI versoepelden hun reglementen voor de vijftiende etappe naar Carcassonne. Omwille van de voorspelde temperaturen tot 38 graden van zondag werd het bevoorraden voor de renners gemakkelijker gemaakt en werd de tijdslimiet verhoogd.

‘Bidons weggeven aan toeschouwers is toegestaan, zolang dat veilig kan’, aldus de rennersvakbond CPA. ‘Bevoorraden kan vanaf kilometer 0 tot tien kilometer voor de finish. Drinkbussen zijn ook beschikbaar in de ambulance en de neutrale wagen van Shimano achteraan het peloton. En de tijdslimiet wordt met twintig procent opgetrokken, ongeacht de gemiddelde snelheid in de rit.’