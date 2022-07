Meisje begraven dat omkwam bij Russische raketaanval

Familie en vrienden hebben afscheid genomen van Liza Dmitrieva, het vierjarige meisje dat omkwam bij een Russische raketaanval op het Oekraïense stadje Vinnytsja.

Tijdens de plechtigheid in een orthodoxe kerk in Vinnytsja lag Liza Dmitrieva opgebaard in ee kleine kist, in het wit gekleed en met een bloemenkrans op haar hoofd. Haar kist was gevuld met bloemen en knuffels. Later werd ze naar de begraafplaats gedragen.

Het meisje werd donderdag gedood toen raketten insloegen op het centrale Premehoy-plein in Vinnytsja. Ze zouden zijn afgeschoten door een Russische duikboot in de Zwarte Zee. Tijdens de aanval waarbij Liza stierf, verloor haar moeder een been.

Liza was een van de drie kinderen die gedood werden bij de aanval. Foto: ap

Een reeks video’s en foto’s die Liza’s moeder Iryna net voor de raketinslagen op sociale media postte, schetsten de laatste uren van het vierjarige meisje. De beelden van haar laatste momenten, vrolijk met een roze buggy, maken van het meisje een symbool van een conflict dat ook kinderen niet ontziet.

Liza was een van de drie kinderen die gedood werden bij de aanval op de drukke plek. Ook twee jongens van zeven en acht jaar kwamen om. In totaal kwamen minstens 23 personen om, tientallen anderen raakten gewond.

Tot dan was het stadje relatief ongeschonden gebleven in de oorlog. Het ligt op vier uur rijden van de hoofdstad Kiev, volgens iedereen ver genoeg van het front.