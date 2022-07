Renners moeten door hitte van 40 graden: watertrucks moeten wegen afkoelen

De temperaturen tikten de voorbije dagen in het zuiden van Frankrijk de dertig graden aan. Zondag moeten de renners in de vijftiende etappe nog hogere temperaturen trotseren. De Tourorganisatie komt met frappante maatregelen om de wegen af te koelen tegen de verwachte hitte van ongeveer veertig graden.

We zagen renners de voorbije dagen verkoeling zoeken op alle mogelijke manieren, onder meer door nylonkousen met ijs, Calippo’s en traditionele koelvesten.

Maar was het in de Alpen al heet, in de Pyreneeën wordt het bloedheet. Zondag worden temperaturen van veertig graden voorspeld tijdens de etappe naar Carcassonne. Dan kan het asfalt smelten.

‘Bij zulke hoge temperaturen warmt het wegdek op tot wel zestig graden’, legt een verantwoordelijke uit aan persagentschap AFP. Tourorganisator ASO probeert samen met de lokale autoriteiten nu ook het wegdek af te koelen door het smeltende asfalt met water te bespuiten over het traject van de rit van vandaag.

De watertrucks zullen een kwartier voor de passage van de eerste renners over het parcours passeren.