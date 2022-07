Vuurwerkbom beschadigt gevel en auto’s in Berchem

Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht in de Deken De Winterstraat in Berchem. Daarbij raakten de gevel van een woning en enkele geparkeerde wagens beschadigd.

De explosie vond plaats omstreeks 1 uur ’s nachts, zo bevestigt een woordvoerder van de politiezone Antwerpen. Een zware vuurwerkbom veroorzaakte schade aan de voordeur van een huis, aan de oprit en enkele auto’s.

Politie en parket zijn gestart met een onderzoek. Het lijkt erop dat ook deze ontploffing kadert in een conflict in het Antwerpse drugsmilieu. Ter hoogte van dezelfde woning werd in 2019 ook al een aanslag met explosieven gepleegd.

De familie tegen wie de aanslag vermoedelijk is gericht, is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen. Zo werd in juni 2020 een granaataanslag gepleegd tegen een horecazaak van de familie in de Volksstraat op het Antwerpse Zuid.

Vrijdagavond werd in Deurne nog een 42-jarige drugshandelaar op straat doodgeschoten.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt dat federale regering de politie en het parket in de steek laat in hun strijd tegen de georganiseerde misdaad. ‘Ze voeren een oneerlijke strijd doordat ze hopeloos onderbemand zijn’, zegt hij. ‘Bevoegde ministers schuiven alle verantwoordelijkheid van zich af en wuiven het probleem weg als een Antwerps fenomeen. Ze vergissen zich. De internationale drugscriminaliteit is een gif voor onze gehele samenleving.’